حداد و ابنه في قلب قضية "اللوبي الأمريكي"

تفصل الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة عبان رمضان، ابتداء من 11 جانفي الجاري في قضية لجوء رجل الأعمال علي حداد المدان في قضايا فساد، إلى اللوبي الأمريكي من أجل "التأثير على القضاء لتخفيف العقوبات" حسب اتهامات النيابة العامة، حيث يواجه كل من علي حداد و ابنه ''حداد.أ'' ( 23 سنة (عدة تهم بينها وعد وعرض و منح موظف عمومي أجنبي مزية غير مستحقة لكي يقوم بأداء عمل بغرض الحصول أو المحافظة على صفة أو امتياز غير مستحق.

و تعود تفاصيل القضية إلى صيف 2020 حين نشر موقع ''فورن لوبي'' المختص في اللوبيات مقالا قال فيه أن رجل الأعمال المسجون على حداد استعان برجل مقرب وعمل مستشارا للرئيس دونالد ترامب مقابل 10 ملايين دولار، وذلك بعد أسابيع فقط من الحكم عليه بالسجن 18 عاما بتهم فساد.

وأكد الموقع أن "العقد ومدته عام مع مجموعة سونوران للعلاقات العامة يتضمن تقديم خدمات استشارية تجارية وشخصية بالإضافة إلى خدمات أخرى على أساس متفق عليه".

وذكر الموقع أن العقد ''وقعته مستشارة حداد في باريس صبرينة بن، و هو مسجل باسم مؤسس الشركة روبرت ستريك والرئيس التنفيذي كريستيان بورج الذي كان مستشارا في الساحل الغربي لحملة دونالد ترامب عام 2016 ''.

وتقول النيابة آن الهدف من العقد هو الضغط على السلطات الجزائرية من اجل تخفيف العقوبات عن على حداد و هو ما يشكل -حسبها- قرينة ضده بقيامه عبر مستشارته التي بقيت هويتها مجهولة بالنسبة للنيابة بوعد أو منح موظف عمومي اجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة من اجل إطلاق سراحه و كذا استعمال الأموال الناتجة عن جرائم فساد التي تم إخفاءها و تبييضها.

رسالة ابن حداد

تستند النيابة لتعزيز هذه التهمة إلى "رسالة خطية" للمتهم المتهم الابن "حداد.أ" قالت انه "قام بإرسالها إلى والده بتاريخ .19 12. 2019 أبلغه خلالها بحالتهم العائلية وتتبعه لكافة قضاياه و دعاه لاستعمال أسلوب اللوبي، قبل أن يتم إبرام العقد مع الشركة الأمريكية، و هو ما يشكل قرينة موافقة حداد على اقتراح ابنه من خلال إبرام العقد عبر الأموال التي تم اخفائها خارج الوطن".

و خلال استجوابه، قال ابن حداد انه "قام بكتابة رسالة لإعلام والده بتطورات الدراسة كونه كان يولي أهمية كبيرة لذلك، و استعمل مصطلح اللوبينغ و لكنه لم يقصد الاتصال بأي شخص خارج البلاد لممارسة أي ضغط على مسؤولي الدولة و إنما كان يدعو والده للدفاع عن نفسه بشكل أحسن" مؤكدا انه اطلع على العقد خلال شهر اوت سنة 2020 عبر الجرائد و ليس لديه أي علاقة به.

وعلمت "الخبر" من مصدر مطلع على الملف ان ابن حداد وضع تحت نظام الرقابة القضائية من خلال منعه من مغادرة التراب الوطني مع إلزامه بتسليم جواز سفره للجهات القضائية المختصة و ذلك منذ تاريخ 14 جانفي 2022 .

و قال محامي على حداد ، نذير لخضاري في اتصال مع ''الخبر'' انه لا يمكن الاستناد إلى رسالة ابن حداد لأنها لم تصل الى السجن بالأساس، وأوضح " انه تم توقيف ابن على حداد الذي يدرس في فرنسا عند خروجه من المطار الجزائر و حجز هاتفه و حاسوبه أين تم إيجاد هذه الرسالة التي كان يود إرسالها لأبيه عبر محاميه و هذا الاخير قال انه لا يمكن إدخالها إلى السجن فبقيت في حاسوب المتهم الابن''.

و تابع: " ابن حداد كان يبلغ من العمر 20 سنة بتاريخ الوقائع و بالنظر لسنه لا يمكن أن يحرض شخصا كبيرا و لا يمكن الأخذ برسالة تتحدث عن مواساة ابن لأبيه كما أنها لم تصل بالأساس إلى المؤسسة العقابية '' .

وفي تعليقه على العقد محل المتابعة القضائية، قال المحامي "أن النيابة تستند إلى مقال تناقلته وسائل إعلام أجنبية و محلية عن موقع الجري بارت" ، موضحا أن "الملف مبني على معلومة تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي فالعقد غير موجود كما لم تتم مراسلة مكتب الخدمات الذي يفترض انه وقعه للتأكد من وجود المعاملة من عدمها". متسائلا في السياق: " هل يمكن من الأساس التعاقد مع مكتب أجنبي من أجل التأثير على القضاء و هل هذا الأمر قابل للتحقيق؟ ".

و تابع: " كما ان المعنية صبرينة بن لم يتم تحديد هويتها وبالتالي تقرر إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى في حقها ''. و يذكر أن على حداد كان قد نفى بدوره عند استجوابه أن تكون له أي علاقة بالمتهمة "صبرينة بن" وقال انه لم يطلع على فحوى الرسالة التي كتبها ابنه أثناء تواجده في المؤسسة العقابية، وأكد ان أبناءه لا علاقة لهم بتجارته كونه طلب منهم التركيز على دراستهم فقط '' و اكد إنه تم إبلاغه بالعقد محل المتابعة من خلال دفاعه في السجن.

و يواجه حداد ايضا تهمة إخفاء الممتلكات حيث توصلت التحريات القضائية الى انه "تم تحويل مبلغ 4.200.000 يورو الى حساب خاص بغير المقيمين في اسبانيا التابع لمصرف ''بانكو سانتاندر'' من طرف الشركة المسماة ''ليمتد سي او سي'' و الذي تبين انه تابع لحداد الذي اعترف بحيازته له".

وتوصلت النيابة حسب تحرياتها الى ان ''على حداد معتاد على تبييض الأموال عبر حساب بنكي خاص بابنه المتهم "حداد ا" والذي تلقى في الفترة بين سبتمبر 2019 و 2020، مبلغ 20 ألف أورو و مبلغ 14.500 اورو من شركتين تابعتين لعلي حداد الذي كان في المؤسسة العقابية وقتها ''.

الدفاع يطالب بالاطلاع على الإنابات القضائية

تعليقا على هذه الوقائع قال المحامي نذير لخضاري: " لم نتحصل أو نطلع على الإنابات القضائية التي توضح لنا وصول العملة الصعبة الى المتهم حداد الابن و الذي نفى بدوره الحصول على المبالغ السابق ذكرها. كما أننا لا نعرف هل وصلت من حساب حداد الشخصي أم من حساب الشركة الذي لم يكن محجوزا بتاريخ الوقائع و بالتالي لا يوجد ما يبرر الإحالة. "

و تابع: لقد توجهنا بطلب للقاضي رئيس الجلسة -رغم أن الأمر خارج عن قدراته- من أجل الحصول على عدد من الوثائق المتعلقة بالملف و من بينها الإنابات القضائية.

و يواجه ابن حداد الذي غاب عن الجلسة الثانية للمحاكمة يوم 04 جانفي الجاري بسبب وفاة جدته من أبيه، جنحة المشاركة في تبييض الأموال و العائدات الإجرامية الناتجة عن الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة و إخفاء عائدات متحصل عليها من الفساد و هي الأفعال المنصوص و المعاقب عليها في قانون العقوبات و قانون الوقاية من الفساد و مكافحته.

والى جانب هذه التهم يتابع على حداد بوقائع أخرى تتعلق بالحصول على صفقات عمومية بطرق غير شرعية على غرار صفقة إنجاز طريق جن جن العلمة ، و تعتبر هذه الوقائع جزءا من الملف رقم 00044 الذي يضم 72 متهما وجهت لأغلبهم تهما مشتركة تتعلق بتبييض الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لإخفاء و تمويه مصدرها، إساءة استغلال الوظيفة ، إخفاء أموال غير مشروعة ناتجة عن الفساد.

و قد قررت النيابة ضم جميع القضايا التي تتعلق بهذه التهم و التي يتابع فيها كل من سعيد بوتفليقة، و رجال الأعمال المقربين منه و ذلك نظرا لوحدة الأطراف و الموضوع و السبب، أي ارتباط عدة متهمين بحكم القرابة العائلية او المهنية مع رجال الأعمال المدانين في قضايا فساد و الذين يرتبطون بدورهم بالمتهم سعيد بوتفليقة، الى جانب وحدة الجرائم المرتكبة و كذا خلفيتها و سببها.