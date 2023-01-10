اتفاق لتطوير التعاون بين الجزائر ورومانيا

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، أمس الإثنين، مناصفة مع كاتب الدولة الروماني للشؤون العامة والاستراتيجيات الدبلوماسية، ترايان هريستسا أشغال الدورة الرابعة للمشاورات السياسية الجزائرية – الرومانية، خلال زيارة عمل قام بها إلى العاصمة الرومانية بوخارست.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" أن هذا الاجتماع، الذي يُعتبر استئنافا للاتصالات في إطار آليات التعاون التي وضعها البلدان عقب وباء كوفيد-19، شكل فرصة للتطرق إلى واقع العلاقات بين الطرفين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتبادلات الثنائية، كما تم خلاله تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقبل إجراء هذه المشاورات، يضيف البيان، تحادث الأمين العام للوزارة مع وزير الشؤون الخارجية الروماني بوغدان لوسيان أوريسكو الذي أكد بهذه المناسبة عزمه الصارم على العمل من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين بالنظر إلى الفرص الكبيرة التي يتيحها التعاون الثنائي بينهما.

كما أجرى بلاني خلال زيارته إلى بوخاريست محادثات مع الأمين العام لوزارة البحث والابتكار والرقمنة الرومانية، كونستانتين ساراغيا، اتفق خلالها الطرفان على تطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال الابتكار والرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة والمؤسسات الناشئة.