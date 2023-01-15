حفيد مانديلا وحرمه يغادران الجزائر

أشرف كل من د. العمالي بهجة، رئيسة لجنة النقل والصناعة والطاقة والاتصالات والعلم والتكنولوجيا ببرلمان عموم إفريقيا و د. هشام بن حداد مقرر لجنة الخارجية، اليوم الأحد على مراسم توديع ضيف الجزائر زوليفوليل مانديلا وحرمه وذلك بعد تلبيتهما دعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لحضور تدشين ملعب "براقي" الذي حمل اسم الزعيم الإفريقي الراحل "نيلسون مانديلا".

وخلال مراسيم التوديع التي جرت بالقاعة الشرفية الرئاسية لمطار هواري بومدين الدولي، عبر ضيف الجزائر عن انبهاره بحفاوة الاستقبال الذي خصته به الدولة الجزائرية ووصف رئيس الجمهورية بالرجل العظيم والقائد نظير انجازاته الكثيرة واظهر إعجابه بما حققته الجزائر من إقلاع تجلى في عدة صروح ومعالم.

وبالمناسبة، عبر ضيف الجزائر أيضا عن انبهاره بالثقافة الجزائرية بمختلف مظاهرها لاسيما بعدما أهديت حرمه أحد الحلل الجزائرية الخالصة والتي تمثلت في "خيط الروح" حيث عبرت عن عميق امتنانها لهذه اللفتة المعبرة.

وفي ذات السياق، جدد زوليفوليل مانديلا حرصه على توطيد العلاقة بين الجزائر وجنوب إفريقيا وأكد ضرورة فتح الآفاق الاقتصادية والصناعية والتجارية وتوسيع الشركات بينهما، كما جدد مواقف جنوب إفريقيا الثابتة تجاه قضية الصحراء الغربية الذي ترافع دائما من أجل تحريرها وانعتاقها من الاستعمار.

في ختام حديثه، اعتبر مانديلا الجزائر بلاده الثانية وأكد بأنه لن يتوانى عن تلبية أية دعوة تصله منها، كما جدد شكره واحترامه لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي وجه له كل عبارات التقدير نظير وفائه لنهج جده نيلسون مانديلا خاصة فيما يتعلق بالمواقف الراسخة إزاء القضايا الإنسانية والتحررية.