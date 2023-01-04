الجزائر الأولى عربيا في أسعار هذه الخدمة

كشف موقع متخصص بمتابعة أخبار جودة وسرعة وأسعار الأنترنت في العالم في تقريره عن مستوى أسعار الغيغابايت في العالم العربي.

وذكر موقع "كابل" أن أغلى الدول العربية بخدمة الأنترنت هي اليمن، حيث يبلغ متوسط سعر استهلاك الغيغابايت الواحد حوالي 16.58 دولار أمريكي، فيما احتلت الجزائر المركز الأول بأرخص سعر لاستهلاك الغيغابايت الواحد الذي بلغ حوالي 0.48 دولار أمريكي وتلتها ليبيا حيث سجل فيها سعر الغيغابايت الواحد بـ 0.61 دولار وتبعتها الأردن بـ 0.63 دولار والصومال (0.63 دولار).

كما أشار التقرير إلى أن العراق احتل المركز الخامس وبلغ سعر الغيغابايت الواحد فيه 0.68 دولار وجاء المغرب في المركز السادس بسعر 0.69 دولار للغيغابايت الواحد، وتلته الكويت (0.71 دولار) ثم السودان (0.75 دولار) وتلته مصر (0.93 دولار)، كما تبعتها في المركز العاشر البحرين (1.17 دولار) وبعدها تونس التي سجل فيها سعر الغيغابايت الواحد 1.21 دولار.

أما السعودية فجاءت في المركز 12، وسعر الغيغابايت الواحد فيها 1.52 دولار وتلتها فلسطين (2.05 دولار) وبعدها سلطنة عمان (2.92 دولار) ولبنان في المركز 15 بسعر 3 دولارات للغيغابايت الواحد وبعده جاءت الإمارات العربية المتحدة التي تبيع الغيغابايت الواحد بـ 4.29 دولار وتبعتها قطر بـ6.87 دولار، وفي المركز 18 جاءت سوريا التي يباع فيها سعر الغيغابايت الواحد بـ 8.57 دولار.