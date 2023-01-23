أسعار النفط عند هذه العتبة

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها أمس إلى أعلى مستوى في نحو سبعة أسابيع، في ظل تفاؤل حول الطلب على الخام من الصين.

وحسب بيانات موقع "بلومبرغ " فإنه بحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 81.52 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.12 بالمائة عن سعر التسوية السابق. فيما تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند مستوى 87.92 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.31 بالمائة عن سعر الإغلاق السابق.

وكانت عقود "برنت" الآجلة سجلت أمس الإثنين ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمائة لتسجل 88.19 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ مطلع ديسمبر الماضي.