مد السكك الحديدية إلى هذه الولايات الجنوبية

تناول اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، موضوع ربط ولايات الجنوب بخط السكك الحديدية.

وأفضى الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الإسراع في إنشاء شركة مختلطة لصناعة السكك الحديدية بالتعاون مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال وذات السمعة العالمية بهدف الوصول إلى ربط وطني شامل بالسكك الحديدية ووصل الشمال بالجنوب وتسهيل النقل للمتعاملين الاقتصاديين.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية فإن أن مدّ السكك الحديدية أولوية قصوى لاسيما على امتداد ورقلة ـ تمنغست، غرداية ـ المنيعة، وغارا جبيلات ـ بشار، نظرا للأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لهذه المحاور.