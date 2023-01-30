هكذا سيتم تطبيق زيادات الأجور

أفرجت المديرية العامة للميزانية، في وزارة المالية، عن مقرر يتضمن كيفيات التكفل بزيادات الرواتب بعنوان السنة المالية 2023، أعلنت فيه، بأنه سيتم صرف الرواتب، ابتداء من شهر مارس 2023 وفقا للشبكات الاستدلالية الجديدة المنصوص عليها في المراسيم الرئاسية الصادرة مؤخرا في الجريدة الرسمية، حيث يستفيد الموظفون والأعوان المتعاقدون من مخلفات الرواتب المتعلقة بشهري جانفي وفيفري 2023، حسب الشبكات الاستدلالية الجديدة .

وجاء في المادة الثالثة، من المقرر رقم 729 الصادر أمس، 29 جانفي، انه يتم تسوية الوضعيات الإدارية للمستخدمين" التي أصبحت ضرورية"، تبعا لهذه الشبكات، لاحقا، أما المادة الرابعة، فأمرت مصالح المالية، من خلالها، الآمرون بالصرف والمراقبون الميزانياتيون والمحاسبون العموميون المعنيون، كل فيما يخصه، بالسهر على التنفيذ الصارم لمحتوى هذا المقرر.