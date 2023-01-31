صدور الأحكام في قضية عائلة طحكوت

أصدرت الغرفة الثالثة للقطب الجزائي المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي امحمد، اليوم الثلاثاء، عقوبات تتراوح بين 4 و15 سنة حبسا نافذا في حق أفراد من عائلة طحكوت.

وحكم قاضي الغرفة الثالثة بعقوبة 10 سنوات حبسا وغرامة في حق كل من حميد، ‘براهيم، علي طحكوت، مع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق حميد طحكوت، وجلال جوادي ابن شقيقة طحكوت، في حين تحصل بقية المتهمين في القضية على أحكام متفاوتة تتراوح بين 8 و 4 سنوات حبسا نافذا.

ويتابع المتهمون بتهم متفاوتة تتعلق بجنحة تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد، وإعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وكذا عرقلة سير التحريات الجارية بشأنها إلى جانب التأثير وممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.