عون: تغطية السوق من أدوية السرطان بلغت نسبة 30 بالمائة

أوضح وزير الصناعة الصيدلانية علي عون أن الجزائر تصرف سنويا ما قيمته 600مليون أورو لاستيراد أدوية مرضى داء السرطان.

وخلال إشرافه على معاينة مصنع أدوية السرطان لشركة "الفاكار" المختصة في الصناعة الصيدلانية رفقة الشركة الهندية "بديار" لصناعة أدوية السرطان بمنطقة النشاطات عين ياقوت، أكد ان هذا المصنع هو السابع على المستوى الوطني الذي قد يساهم في تغطية سوق الأدوية بنسبة 35بالمائة من الأدوية المخصصة لهذا النوع من الأمراض ,وهو العجز الذي تسعى فيه الدولة الجزائرية لتدعيمه وتدعيم كل المستثمرين في الجانب المتعلق بصناعة الأدوية.