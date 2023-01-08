أعراض التهاب الأذن الوسطى لدى الأطفال

أوردت مجلة "كيندر" أن التهاب الأذن ‫الوسطى يعد من الأمراض الشائعة لدى الأطفال، موضحة أن الالتهاب يحدث ‫عندما تصعد فيروسات وبكتيريا أو أحدهما من البلعوم الأنفي إلى القناة ‫السمعية والأذن الوسطى.



‫وأضافت المجلة المعنية بصحة الأطفال أن التهاب الأذن الوسطى الحاد ينتج ‫عن عدوى الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة مثل الزكام.



فعلى سبيل المثال، ‫إذا كان الأنف مسدودا، فإن الجزء الذي يصل بين البلعوم الأنفي والأذن الوسطى لا تتم تهويته بشكل كاف، بحيث يمكن لمسببات الأمراض أن تدخل بسهولة إلى الأذن الوسطى وتسبب العدوى.



‫وتتمثل أعراض التهاب الأذن الوسطى في ما يلي:



- مشكلات في السمع

- حكة الأذن

- الحمى

- الدوار

- الصداع

- الشعور العام بالإعياء



‫وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع -في الوقت ‫المناسب- للعلاج، الذي قد يشمل المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات تبعا لمسببات ‫المرض، كما يمكن اللجوء إلى خافضات الحرارة.