أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط آمال بتعافي الطلب. وجاء ذلك بعد أن أظهرت بوادر تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة مما خفف المخاوف من أن أكبر مستخدم للنفط في العالم قد يواجه ركودًا بسبب مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، كما دعم تراجع الدولار الأمريكي الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أفريل المقبل بنسبة 0.16 بالمائة، لتصل إلى 85.60 دولارًا للبرميل. وارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم مارس القادم بنسبة 0.35 بالمائة، إلى 79.15 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الثلاثاء، على ارتفاع بأكثر من 1 بالمائة وسط ترقب موقف المصارف المركزية من رفع أسعار الفائدة، لكنه سجل خسائر شهرية. بحيث سجل كلا الخامين (برنت وغرب تكساس الوسيط) خلال شهر جانفي 2023، خسائر شهرية بنحو 1.6 بالمائة و1.7 بالمائة على التوالي.