نواب يطالبون بمنع الدروس الخصوصية

كشف وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، أن قطاعه استهلك ما يعادل 98.33 بالمائة من الاعتمادات المالية النهائية المخصصة له بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2020، حيث شملت، حسبه، مرتبات العمال، والمعاشات والمنح، والتكاليف الاجتماعية، والأدوات وتسيير المصالح، وأشغال الصيانة، إضافة إلى إعانات التسيير.

عقدت لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، جلسة استماع إلى وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2020. وفي هذا الإطار، ذكّر الوزير بالاعتمادات المالية النهائية المخصصة لقطاع التربية، بعنوان ميزانية التسيير للعام 2020، حيث ركّز على ثلاثة محاور، تتعلق بتنفيذ هذه الميزانية، وتحليل الاعتمادات المالية والأخذ بتوصيات مجلس المحاسبة، مشيرا إلى أن مصالحه استهلكت ما يعادل نسبة 98.33 بالمائة من هذه الاعتمادات. وتضمن عرض المسؤول الأول عن القطاع، الاعتمادات النهائية وأيضا نسبة الاعتمادات المستهلكة والمتبقية، المخصصة لكل قسم والتي شملت مرتبات العمال، والمعاشات والمنح، والتكاليف الاجتماعية، والأدوات وتسيير المصالح، وأشغال الصيانة، إضافة إلى إعانات التسيير.

من جهتهم، ثمّن النواب القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية المتعلقة بإدماج الأساتذة المتعاقدين، وقرار رفع الأجور "الذي من شأنه رفع الضغط عن هذه الفئة التي طالبت في العديد من المناسبات بإدماجها.."، حيث دعوا إلى ضرورة أن يشمل هذا القرار جميع المتعاقدين، بمن فيهم الذين لم يتم تجديد عقودهم هذه السنة.

وشدد أعضاء اللجنة، في سياق ذي صلة، على ضرورة إعطاء المكانة التي تليق بالأستاذ، "باعتباره حاملا لرسالة نبيلة"، وذلك من خلال الإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي للأستاذ، والتكفل بتحويل بعض الأساتذة وتقريبهم من مقرات سكناهم.

وأبدى النواب استياءهم من الوضعية التي آلت إليها المؤسسات التربوية، التي تستدعي، حسبهم، تهيئة وترميم وصيانة في أقرب الآجال، ملحين على ضرورة توفير الظروف اللائقة لسير الدروس واستيعاب التلاميذ من خلال تغيير روح ونمط المنظومة التربوية، كتخفيف البرامج التعليمية بما يتوافق والحجم الساعي، وتعميم استعمال الألواح الإلكترونية، وتوفير التدفئة، وأيضا الوجبة الساخنة والنقل المدرسي. كما طالب بعض النواب بضرورة الإسراع في عمليات انجاز واستلام المؤسسات التربوية، بدلا من استغلال المدارس ذات البنايات الجاهزة.

وفي الإطار نفسه، طالب أعضاء اللجنة بضرورة معالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ، وإيجاد آلية للقضاء على الدروس الخصوصية، إضافة إلى إيلاء مناطق الجنوب أهمية خاصة، واقترحوا بالمقابل، تعزيز رقمنه القطاع، وتحيين القوانين الأساسية وتكييفها مع انشغالات مستخدمي القطاع، وإعادة بعث التربية البدنية والتربية التشكيلية في التعليم الابتدائي، مطالبين باستحداث منصب خاص بأساتذة مختصين في هذه المواد من أجل امتصاص بطالي معاهد التربية البدنية.