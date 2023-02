Chauffage: Belabed rencontre des directeurs de l’enseignement

Le Ministre de l’Education Nationale, Abdelhakim Belabed, a convoqué un symposium national au siège du Ministère à El Mouradia, en visioconférence à laquelle ont participé des cadres de l’administration centrale et des directeurs de l’éducation, et qui a été consacré exclusivement à la question du chauffage dans les établissements d’enseignement.

Le Ministre a rappelé les résultats de la réunion tenue les 12 et 13 juillet 2022, soulignant la nécessité de lancer des inspections, de restauration et d’entretien de diverses installations et équipements, en particulier le chauffage et l’altération.

Le ministre a donné des instructions strictes pour remédier aux lacunes constatées en coordination avec les autorités locales, sous le contrôle des walis, et l’établissement d’ici le 04 février 2023 d’un état des lieux, détaillant les actions prises et qui seront discutées au symposium prévu à 18 heures.

Le ministre a également chargé l’inspecteur général de l’Éducation nationale de suivre le processus au moyen de visites des inspecteurs dans les établissements pendant cette période.