وزير الصحة يطمئن مرضى السرطان بالجزائر

وضع حجر الأساس لوحدتي علاج بالأشعة بالرويبة و بني مسوس و تسريع لتوفير أدوية مكافحة السرطان

صرح عشية اليوم وزير الصحة عبد الحق لدى افتتاحه لصالون الإعلام للسرطان ، أن وضع حجر الأساس لإنشاء وحدة العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان بكل من مستشفى الرويبة و بني مسوس ، و الذي تم صبيحة اليوم ، جاء للتخفيف عما يعافيه مركز بيار و ماري كوري لمكافحة السرطان بالجزائر العاصمة، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مراكز مماثلة على مستوى مستشفيات عدد من ولايات الوطن ، الأمر الذي يقي مرضى هذه الولايات و المناطق المجاورة مشقة التنقل للجزائر العاصمة و ولايات أخرى من أجل تلقي العلاج ، ليضيف في ذات السياق بأن المسرعات " أجهزة العلاج الإشعاعي " التي كانت متوقفة منذ سنتين بسبب عطب أصابها ، و آخرها الجهاز الخاص بمركز مكافحة السرطان لسيدي بلعباس، موضحا بأن 16 مركزا لمكافحة السرطان تضمن كلها العلاج الإشعاعي ، كما أضاف بأن هناك تسريع لإحضار كل أدوية مريض السرطان بالجزائر ، مشيرا إلى أنه يتم أسبوعيا تزويد الصيدلية المركزية بالأدوية اللازمة .