شركة صينية تخطط لإطلاق برنامج منافس لـ ChatGpt

تخطط شركة بايدو Baidu الصينية لإطلاق برنامج ذكاء اصطناعي مشابه لبرنامج ChatGPT، في مارس المقبل، بحيث يتم إدماج البرنامج في البداية في خدمة البحث الرئيسية، وهو ما قد يكون أبرز مشاركة للصين في سباق أطلقته هذه الظاهرة التقنية، بحسب وكالة Bloomberg الأمريكية.



ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصدر مطلع قوله، إن هذه الأداة، التي لم يُحدَّد لها اسم بعد، ستمكّن المستخدمين من الحصول على نتائج بحث بطريقة محادثة تشبه إلى حد كبير المستخدمة في برنامج OpenAI الشهير.



وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 5.8% بعد تقرير بلومبرغ، وهو أكبر ارتفاع يحدث في يوم على مدار فترة تقترب من أربعة أسابيع.



وأنفقت أكبر شركة محركات بحث في الصين "بايدو" مليارات الدولارات في أبحاث ذكاء اصطناعي أجريت على مدار سنوات للانتقال من التسويق عبر الإنترنت إلى تكنولوجيا أكثر تطوراً.



إذ قال المصدر إن منظومة إرني Ernie- وهي عبارة عن نموذج تعلم آلي شامل دُرِّب على البيانات على مدار عدد من السنوات- الخاصة بالشركة ستكون الأساس للأداة الشبيهة ببرنامج ChatGPT. ورفض ممثل عن شركة بايدو التعليق.