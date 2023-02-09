أطراف في فرنسا تريد القطيعة النهائية مع الجزائر

تحدثت برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الخميس، عن قضية الإجلاء السري للناشطة أميرة بوراوي إلى فرنسا ومدى تأثيرها على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء في نص البرقية "لم تعد المصالح الفرنسية (البربوز) تخفي مناوراتها، بل أضحت تعلنها أمام الملأ و في وضح النهار وها هي اليوم على وشك بلوغ هدفها المتمثل في إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية .. امرأة، ليست صحفية ولا مناضلة ولا تحمل أي صفة... يتم إجلاؤها إلى فرنسا، وفي ظرف 48 ساعة يتم استقبالها وتمكينها من التحدث في بلاطوهات قنوات تلفزيونية عمومية و ذلك دليل على أن المخابرات الفرنسية أعلنت التعبئة العامة "لخبارجيتها" وبات هدفها واضحا".

وأضاف كاتب المقال "ليعلم هؤلاء أنه إذا فكرت فرنسا في تكرار سنة 2023، سيناريو 'خليج الخنازير' فأنهم قد أخطأوا في العنوان... الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و'خبارجية' وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن".

وختمت البرقية "إنه لمن المؤسف رؤية كل ما تم بناؤه بين الرئيسين تبون وماكرون لفتح صفحة جديدة بين البلدين، ينهار وحدوث القطيعة لم يعد بعيدا على ما يبدو".