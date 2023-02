Les équipes de secours algériennes en Turquie et en Syrie continuent les opérations de recherches des victimes du tremblement de terre dévastateur qui a frappé la région lundi dernier.

La protection civile algérienne a publié sur sa page officielle le bilan de ses interventions, avec 12 survivants et 74 personnes décédées extraits des décombres en Turquie, et 1 survivants et 34 personnes décédées extraits des décombres en Syrie.