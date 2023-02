Séisme en Turquie et en Syrie: le bilan dépasse les 29000 victimes

Dans toute la Syrie, le bilan s’élève à 4500 morts et plus de 8000 blessés. Selon la Défense civile syrienne, 2167 personnes ont été tuées et environ 3000 blessées dans les zones d’opposition au nord-ouest de la Syrie, tandis que l’Unité de coordination du soutien de la Coalition de l’opposition syrienne a avancé le chiffre de 3800 morts et 7444 blessés.