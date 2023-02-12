حقائق جديدة في قضية أميرة بوراوي

على الرغم من محاولات الإعلام الفرنسي الرسمي وغير الرسمي، طمس بصمات أجهزتها الدبلوماسية والأمنية في قضية "تهريب" المواطنة الجزائرية المحكوم عليها من طرف العدالة، أميرة بوراوي، نحو فرنسا، يوم 6 فيفري الجاري، عبر الأراضي التونسية، إلا أن آخر التطورات تفيد باعتماد مخطط التهريب حبك بدقة وأخذ بالحسبان كافة الاحتمالات، مع عدم ترك أي احتمال للفشل، وبالتالي الفضيحة المدوّية لصالح الأجهزة الفرنسية.

وحسب معلومات موثوقة، فإن السلطات الفرنسية المتورطة في هذه الحادثة والتي تعتمد التكتم والتعتيم، مكتفية بالإشارة إلى ارتباط الحادثة بحالة إنسانية تخص "مواطنة فرنسية" وشن حملة عبر إعلامها الرسمي وغير الرسمي ضد الجزائر وتصوير الوضع الداخلي على أنه أصبح "مسرحا للقمع"! وهو ما يتناقض مع تصريحات المسؤولين الفرنسيين الذين زاروا الجزائر بمناسبة تنقّل الرئيس إيمانويل ماكرون إليها في أوت الماضي، وما تلاها من زيارات لكبار موظفي وزارة الخارجية والداخلية ورئيس الحكومة إليزابيت بورن.

وعن آخر فصول الحادثة، وفي تصريح لـ"الخبر"، أكد المحامي التونسي الموكل، هشام بدرة، أن بوراوي "حصلت لدى مركز للشرطة التونسية يفيد بضياع جواز سفرها الجزائري (والحقيقة أنه سحب منها من طرف السلطات الجزائرية في قضايا متابعة بها).

وأبرز بدرة قائلا: "أؤكد لكم أن بوراوي قامت باستصدار محضر ضياع لجوازها الجزائري لدى مصالح الشرطة التونسية في مركز الشرقية القريب من مطار تونس"، في محاولة منها لاستخدام هذا المحضر كمبرر لعدم وجود خاتم الدخول على جواز سفرها الفرنسي.

وأضاف: "اطلعت على وثيقة ضياع جواز السفر الجزائري والتي كانت في ملف القضية، وأعتقد أن بوراوي كانت تعتقد أنها حين تقدّم هذه الوثيقة إلى شرطة الحدود في المطار يسمح لها بالعبور، لكن ذلك لم يكن ممكنا، لأن اسمها لم يكن مدرجا في نظام الإعلام الآلي لشرطة الحدود لقائمة الدخول".

وبشأن الجلسة التي قررها القضاء التونسي في 23 فيفري الجاري لمحاكمة أميرة بوراوي عن دخولها إلى تونس بطريقة غير قانونية، أكد بدرة أن المحاكمة لن تتم ما لم تكن المتهمة حاضرة أمام المحكمة، مما يعني بقاء القضية مفتوحة بحقها في تونس.

ويجدر التأكيد أن روايات عديدة يجتهد أصحابها في إيجاد مبررات لما اقترفته السلطات الفرنسية وأجهزتها الدبلوماسية والأمنية، بهذه الحادثة التي أضرّت في آن واحد بالعلاقات الفرنسية مع كل من الجزائر وتونس، سقطت في الماء، بعد صدور بيان وزارة الخارجية الواضح والذي لا يحتمل قراءات أو تأويلات، ثم بيان رئاسة الجمهورية المتضمن أمرا رئاسيا باستدعاء السفير الجزائري لدى فرنسا للتشاور (وهو مؤشر على حدة الأزمة وخطورتها)، ثم جاءت شهادة المحامي التونسي الموكل عن بوراوي، التي حشرت هذه الأخيرة في الزاوية وأسقطت القناع عن حقيقة أخرى ضمن حقائق "مخزية" أخرى سوف تكشفها الأيام المقبلة.



