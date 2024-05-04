زيارة فجائية لبلعريبي إلى ملعب الدويرة

قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، سهرة الجمعة، بزيارة فجائية إلى ملعب الدويرة.

واستهل الوزير وفق بيان للوزارة، الزيارة بتفقد مركز المراقبة الذي انتهت أشغال الواجهة الخارجية به وتفقد مختلف الطوابق المشكلة للمركز والمتكونة من خمسة طوابق، لاسيما الجناح الرئاسي والجناح الخاص بالصحافة والشخصيات المهمة، مكاتب إدارية وغرف مخصصة لإقامة اللاعبين ، مركز المراقبة وهو القلب النابض الذي يتحكم في كل الملعب.

هذا وقد بلغت نسبة الإنجاز لهذه الطوابق 90 بالمائة، كما أسدى الوزير تعليمات تقضي بالانتهاء من أشغال ربط الكوابل وغلق السقف العلوي.

كما تنقل الوزير إلى الطوابق السفلية للملعب التي بلغت نسبة إنجازها 90 بالمائة، وخاصة الجناح المخصص لغرف اللاعبين والمنطقة المسماة (منطقة FIFA)، كما كان للوزير محطة بقاعة المحاضرات أين قدمت شروحات ومخطط ثلاثي الأبعاد لطريقة الإنجاز.

وأكد بلعربي، على الانتهاء من القاعة في أقرب الآجال وتجهيزها بأحدث التجهيزات والتقنيات العالمية.

وختم الوزير الزيارة، بمعاينة أشغال محور الدوران للمدخل الرئيسي للملعب حيث سجل نسبة إنجاز معتبرة وأمر بتزيينها بشاشة عملاقة تزيد حلة الملعب وواجهتها الرئيسية جمالا كما أمر بمواصلة العمل بنظام المداومة 3×8 مع العلم أن عدد العمال حاليا يفوق 800 عامل .