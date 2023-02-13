فرنسا تنتهك شروط الحماية الدبلوماسية

عندما بدأت لجنة القانون الدول، العمل على توسيع مجال نظام الحماية الدبلوماسية لتشمل رعايا الدول من الأفراد الطبيعية، كان هدفها الأساسي هو ضمان حق الدول في اتخاذ إجراء دبلوماسي ضد دولة أخرى بالنيابة عن أحد مواطنيها الذي تعرضت حقوقه ومصالحه للضرر، لكن تحرك فرنسا الأخير في قضية ترحيل "أميرة بوراوي" على عكس ما يشترطه القانون الدولي، يؤكد أن باريس استغلت حجة ''المناصرة الدبلوماسية'' لتبرير ضلوعها في فعل دولي غير مشروع نابع من خرق في التزاماتها الدولية .

تستند باريس للحماية الدبلوماسية في تفسير تحركاتها في تونس لترحيل الرعية "أميرة. ب" مزدوجة الجنسية بعدما كانت قاب قوسين أو أدنى من إعادة ترحيلها إلى الجزائر، وهو بلد جنسيتها الأصلية، متجاهلة أن حق الحماية الدبلوماسية مقيّد بشروط حدّدها مشروع لجنة القانون الدولي للحماية الدبلوماسية سنة 2006، حيث لا يمكن لدولة حسب نص المادة 14 أن تتدخل لدى حكومة الدولة الأخرى إلا في الحالة التي يثبت فيها أن من يدعي من الرعايا أن ضررا أصابه، قد استنفد جميع الطرق العادية الداخلية التي تسمح بها قوانين الدولة دون تمكّنه من الحصول على حقه المشروع والتعويض عن الضرر، وهو ما لا يتوفر في قضية الحال، حيث أن المعنية دخلت الأراضي التونسية بطريقة غير شرعية كان من المقرر أن يفصل فيها القضاء التونسي في 22 فيفري الجاري في أول درجات التقاضي.

ويعد ما يعرف قانونيا بشرط "الأيادي النظيفة"، من بين أسس الحماية الدبلوماسية، حيث يستوجب أن يكون الشخص الذي تتدخل الدولة لحمايته "نظيفا"، أي أن لا يكون قد تورّط في أعمال تخل بالنظام والقانون الداخلي للدولة التي يقيم فيها، وهو ما لا يتوفر في المعنية، حيث سبق أن صدر في حقها حكما بالحبس في الجزائر بتهمة "الإساءة لمعلوم من الدين"، قبل أن يتم الإفراج عنها في إطار عفو رئاسي، غير أن تحريك متابعات قضائية أخرى في حقها جعلها محل متابعات صدر فيها منع من مغادرة التراب الوطني.

وعلى الجانب التونسي، دخلت المعنية الأراضي التونسية بطريقة، تقول البيانات الرسمية، أنها غير شرعية، وهو ما وضعها أمام القضاء التونسي، أي أن المعنية تواجه تهما قضائية في الجزائر وتونس على حد سواء من منظور القانون.

انتهاك مبدأ تسبيق الجنسية الأم

لا يقتصر الأمر في قضية الحال هذه على غياب شروط الحماية الدبلوماسية، فعندما يتعلق الأمر بالجنسية المتعددة والمطالبة ضد دولة من دول الجنسية، تؤكد المادة 7 من مشروع لجنة القانون الدولي حول الحماية الدبلوماسية، أنه "لا يجوز لدولة الجنسية أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص ما ضد دولة يكون هذا الشخص من رعاياها أيضا''. وبدورها تؤكد المادة 4 من الاتفاقية المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية، على أنه "لا يجوز للدولة أن توفّر حماية دبلوماسية لأحد رعاياها ضد دولة يحمـل هذا الشخص جنسيتها أيضا".

ويفهم من هذا، أن فرنسا وبصفتها دولة الجنسية المكتسبة، لا يحق لها اللجوء للحماية الدبلوماسية في مواجهة الجزائر، من منطلق أنها دولة الجنسية الأصلية للمعنية، كما أن المبدأ القائم على المساواة السيادية بين الدول الذي يمنع الحماية الدبلوماسية في حالة ازدواج الجنسية، يلين أمام مبدأ الجنسية الفعلية حيثما تكون هذه الجنسية هي جنسية الدولة المطالبة، ولكن يجب ألا يلين في حالة عدم ثبوت هذه الغلبة، وهو المعيار المعترف به لإزالة أي غموض ممكن.

وانطلاقا مما سبق، تكون الغلبة للجنسية الجزائرية الأصلية في تنازع الجنسيات بين باريس والجزائر، حيث أن المعنية ولدت ودرست واشتغلت في الجزائر.

وفي تأكيد لهذا الموقف من منظور الفقه الدولي، أكد المقرر الخاص غارسيا أمادور، في تقريره الثالث عن مسؤولية الدول المقدم إلى لجنة القانون الدولي، أنه "في حالات ازدواج أو تعدّد الجنسية، لا يجوز ممارسة الحق في تقديم المطالبات إلا من قبل الدولة التي تقوم بينها وبين الأجنبي أقوى الروابط القانونية أو الروابط الأخرى وأكثرها أصالة".

تدخل خارج الأطر القانونية

وحتى في حال توفّر كامل شروط الحماية الدبلوماسية، فقد حددت الاتفاقيات الدولية، مجموعة الإجراءات المخوّل للدولة استعمالها، سواء عن طريق الإبلاغ والاحتجاج الدبلوماسي، أو الادعاء أمام القضاء أو المفاوضة المباشرة مع ممثلي الدولة، كما يمكن أن تتخذ طرقا غير مباشرة عن طريق المساعي الحميدة والوساطة والتحقيق والتوفيق، لكن تصرّف فرنسا في قضية الحال، ضرب عرض الحائط هذه المراحل ولجأ لاستعمال أسلوب الضغط لانتزاع رعية مزدوجة الجنسية، حيث كان من المفترض أن تسلّمها تونس إلى الجزائر وفق ما تقتضيه قواعد القانون الدولي.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، تحمل الواقعة خرقا للاتفاقية القضائية المبرمة بين البلدين سنة 1964 والمراجعة سنة 2019 والتي لا تسمح بإيواء الهاربين من العدالة للدولة الثانية، في حين أن أعوان الدولة الفرنسية من دبلوماسيين وأمنيين، أشرفوا على ترحيل الرعية مزدوجة الجنسية رغم علمهم أنها محل منع من السفر في الجزائر.

وكانت العلاقات بين فرنسا والجزائر، شهدت انفراجة لافتة مؤخرا بعد التدهور الذي عرفته عام 2021، وكرّست هذه الانفراجة زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، توّجت بإعلان مشترك وقّعه مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول الدفع بالتعاون الثنائي، في حين كان من المقرر أن يزور الرئيس باريس في ماي المقبل، لكن مع هذه التطورات بات من غير الواضح ما إذا كانت ستتضرّر هذه الزيارة والحراك الإيجابي بين البلدين بقضية أميرة بوراوي، خاصة أن هناك ملفات أخرى لا تزال تثير توجّسا من أن تنغّص التقارب الجزائري- الفرنسي، على غرار ملف الذاكرة.