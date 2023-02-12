تحدث عميد الجامع الكبير في باريس، شمس الدين حفيظ، عن مسألة ارتداء الحجاب في فرنسا.

وقال عميد المسجد الكبير في باريس خلال مقابلة مع إذاعة "RTL" الفرنسية، "إن ارتداء الحجاب أصبح مسألة هستيرية في فرنسا".

وصرح بأنه عندما تكون المرأة مؤمنة، يجب أن تأخذ في الاعتبار مبادئ المجتمع الذي تعيش فيه.

وأوضح حفيظ: "هناك مبدأ موجود منذ 14 قرنا في الإسلام، وهو مفهوم الضرورة، ومفهوم القيد، وهذا يعني أنه عندما لا تستطيع المرأة لأسباب مختلفة ومتنوعة، ارتداء الحجاب، فعليها أن تأخذ بعين الاعتبار أن هذا لا يعني أنها ستفقد إيمانها وأنها لم تعد مسلمة".