بيان هام لوزارة الخارجية

نددت الجزائر بالحملة الكاذبة الصادرة عن بعض الدوائر المعادية التي تزعم بصدور "قرار" عن السلطات الجزائرية يقضي بتعليق منح التأشيرات السياحية لفائدة المواطنين الفرنسيين، حسبما افاد به اليوم الاحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج.

وأوضح ذات البيان، انه "تم خلال الأيام الأخيرة تسجيل حملة كاذبة صادرة عن بعض الدوائر المعادية لبلادنا تزعم بصدور "قرار" عن السلطات الجزائرية يقضي بتعليق منح التأشيرات السياحية لفائدة المواطنين الفرنسيين".

و أكدت الوزارة في ذات السياق, "تفنيدها القطعي لهذه الحملة التضليلية، موضحة ان الممثليات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية بالخارج تضمن بشكل مستمر تقديم الخدمات القنصلية و تواصل منحها بشكل عادي للتأشيرات السياحية لمواطني كل البلدان الأخرى بما في ذلك الفرنسيين الراغبين في التوجه الى الجزائر."

كما أوضحت الوزارة انه منذ مطلع هذه السنة، و في إطار ترقية الوجهات السياحية نحو الجزائر, "تم بشكل استثنائي, اتخاذ إجراءات تسهيلية إضافية، من اجل السماح

بمنح تأشيرات التسوية عند الوصول الى التراب الوطني (مطارات دولية و مراكز حدودية برية و مينائية) لفائدة مواطني بلدان أخرى الراغبين, في اطار سياحي و عبر وكالات السفر، التوجه إلى إحدى الولايات الـ24 في جنوب البلاد".

و خلص بيان الوزارة إلى التأكيد، بان "طلبات الحصول على التأشيرات المقدمة، بشكل شخصي، لازالت تعالج على مستوى المصالح القنصلية الجزائرية بالخارج، طبقا للتنظيم و الإجراءات السارية".