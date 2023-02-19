سفراء فرنسا.. سجل حافل بالأزمات

قررت وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، أول أمس، إحالة سفير فرنسا في الجزائر، فرانسوا غويات، على التقاعد ابتداء من مطلع أوت القادم، بعد ثلاث سنوات من الخدمة.

وجاء القرار بعد تفجير باريس أزمة عنيفة بين البلدين بعد ثبوت تورط دبلوماسييها وقناصلتها ورجال مخابراتها في قضية الإجلاء غير القانوني للجزائرية أميرة بوراوي المحكوم عليها من طرف العدالة، أفرزت سحب الجزائر سفيرها من فرنسا وتوجيه الخارجية الجزائرية مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى السفارة الفرنسية، فهمت منها السلطات الفرنسية أن بقاء غويات في منصبه من المستحيلات.

وبالعودة إلى مسار السفراء الفرنسيين بالجزائر، يلاحظ أن باريس لم تعين سفيرا إلا وارتبط اسمه بأزمة أو قضية خلاف مركزية.

فالمتابع لمسار هؤلاء السفراء، من برنار باجولي إلى فرانسوا غويات مرورا ببرنارد إيمي وكزافيي دريانكور، يدرك أنهم يتناوبون على العمل من أجل تكريس النزعة الاستعلائية والحنين إلى الاستعمار البائد، بعيدا عن مطلب الجزائر المتجدد ببناء جسور لعلاقات قائمة على مبدأ الجميع رابح والندية وتوازن المصالح.

الأربعة سفراء الأخيرون لم ينته مشوارهم الدبلوماسي بمجرد مغادرة الجزائر وإنما ظلوا مهتمين بالجزائر ومآلات علاقات بلادهم معها، بطريقة رسمية أو بكتابات تحليلية على أعمدة الصحافة الفرنسية، بدليل أن السفير الأسبق برنارد باجولي، الذي تم تعيينه كرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، تطرق بعد انتهاء مهمته الدبلوماسية (2006-2008) في حوار له مع صحيفة "لوفيغارو" اليمينية، إلى مجموعة من الملفات الخاصة بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، أكثرها جدلا حديثه عن صحة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عندما قال إنه "يبقى على قيد الحياة بشكل اصطناعي" وما أسماه "انتقادات ضمنية لبوتفليقة وجهها لفرنسا بخصوص تفضيلها المغرب وتونس على حساب الجزائر".

ويؤشر منح الرجل مسؤولية إدارة الاستخبارات الخارجية، بمجرد انتهاء مهمته الدبلوماسية، علامة على أن السفارة الفرنسية في الجزائر ليست ككل السفارات، فمن يقيم بها ويحسن إدارتها ترشحه لإدارة مناصب حساسة ومعقدة في البلاد، وهو نفس المسار الذي سلكه خلفه برنارد إيمي، بتعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الخارجي.

ومن السفراء الفرنسيين المثيرين للجدل الدبلوماسي كزافييه دريانكور، فالرجل كان يوجه اللوم إلى زملائه الذين يتناولون السلطة الجزائرية بالنقد، غير أنه بمجرد أن تحرر من الالتزامات الدبلوماسية وواجب التحفظ جاء بمثل ما أتى به أسلافه في المنصب.

فقد سبق لدريانكور أن عاتب زميله باجولي على نقده السلطة في الجزائر وقال إن ما ذكره "لا يمثل الحكومة الفرنسية ولا يلزم إلا صاحبه"، مضيفا من "المفروض على أي دبلوماسي أن يعمل على تحسين العلاقات بين البلدين وأن لا يصب النار فيها".

غير أن دريانكور وقتها كان يخفي أفكارا ومواقف غير التي كان يظهرها كدبلوماسي، فقد صب كل تصوراته ومواقفه تجاه الجزائر في مساهمة منشورة في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، وكتب أن الجزائر "ستنهار وتجر معها فرنسا"، في إشارة منه إلى التقارب في العلاقات بين قصري المرادية والإليزيه.

وذهب الدبلوماسي المتقاعد بعد انتهاكه الأعراف الدبلوماسية أثناء مسيرات الحراك بتدخلاته وتنقلاته غير المرخصة إلى خارج العاصمة، إضافة إلى ورود اسمه في أروقة المحاكم، في مقالته التي غابت فيها اللمسة الدبلوماسية إلى أن "الجزائر الجديدة، حسب الصيغة الشائعة هناك تنهار أمام أعيننا وتجر معها فرنسا بوتيرة أكثر دراماتيكية من تلك التي وقعت عام 1958"، في إشارة إلى سقوط الجمهورية الرابعة تحت تأثير الثورة التحريرية.

وأضاف: "في باريس نغمض أعيننا عن الواقع الجزائري، نتظاهر بالاعتقاد أن السلطة الجزائرية شرعية حتى إن لم تكن ديمقراطية وبأن الخطاب المعادي للفرنسيين شر ضروري لكنه عابر وبأن الديمقراطية هي تدريب مهني يستغرق وقتا". وتطرق السفير المتقاعد بأسلوب نقدي حاد إلى السلطة في الجزائر وأسلوب إدارتها لشؤون البلاد، كما انتقد أيضا سياسة بلاده تجاه الجزائر، معتبرا أنها "إنكار للواقع واستسلام أمام النظام الجزائري". وأضاف أن "هناك خطابا معاديا للفرنسيين في الجزائر تصاعد بعهد الرئيس عبد المجيد تبون". وقال بخصوص سياسة بلاده إن "الاعتقاد أن الذهاب إلى الجزائر والرضوخ للجزائريين في ما يتعلق بملفات كالذاكرة والتأشيرات سيكسب فرنسا نقاطا دبلوماسية ويجر الجزائر نحو مزيد من التعاون مجرد وهم وأكذوبة"، محذرا من أن "الجزائر ستبقى مشكلة بالنسبة إلى فرنسا، فهل تستسلم الجمهورية الفرنسية الخامسة بسبب الجزائر؟".

وليست هذه النصوص الوحيدة لدريانكور، بل خصص متسعا من الوقت لتأليف كتاب حول الجزائر بعنوان "اللغز الجزائري.. يوميات سفير بالجزائر"، خاض فيه إلى الكثير من المسائل السياسية والاجتماعية في البلاد، مستندا إلى المعطيات والمعلومات التي يوفرها له منصبه ومزاياه التي ترافقه ومعايشته الواقع الجزائري عن كثب.

أما السفير الأسبق برنارد إيمي فكان أكثر هدوءا ودبلوماسية في منصبه وخارجه ولم يثر الجدل بتصريحات أو كتابات، غير أنه لم يشذ عن قاعدة زملائه عندما قال إن "60 بالمائة من تأشيرات فرنسا يستفيد منها أشخاص من منطقة القبائل" في تصريح مفخخ وغير بريء، يعيد إلى الأذهان سياسة الاستعمار "فرق تسد".

وستبين الأيام القادمة ما يخفيه السفير المنتهية مهمته فرانسوا غويات، الذي استلم مهامه في ظرف استثنائي تزامن مع انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر. ورغم أنه كان يجمع بين يديه الكثير من الأوراق الرابحة، أهمها معرفته الجيدة بنفسية المجتمع الجزائري ورسوخ الروابط الإنسانية والتاريخية بين البلدين، إلا أن غويات مع كل ذلك فشل في بناء جسور التعاون وحماية العلاقات الثنائية من المناورات التي كانت تحاك في أروقة "الكيدورسي" وفي دهاليز مخابر المؤامرات والدسائس بالتعاون مع أصحاب أجندات تدمير الدول وفرض الهيمنة ونهب ثروات الشعوب.