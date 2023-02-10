خصوصية التغذية أثناء المرض

في حالة الإصابة بنزلات البرد والتهاب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي يمكن تناول حتى الماكولات السريعة للشعور بالشبع.



ويكشف الدكتور جيورجي سابيغو في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" كيف يجب أن يتغذى الشخص أثناء المرض ومن عليه عدم تخطي وجبات تناول الطعام.



ويقول: "يؤدي تخطي الأطفال دون سن الثامنة وجبة طعام واحدة أثناء المرض، إلى انخفاض مستوى الغلوكوز في الدم، فيشعر بالغثيان ويصاب بالخمول وتنبعث منه رائحة الأسيتون. وهذا يخيف الأقارب ويحير الأطباء. لذلك يجب إطعام الأطفال بصورة منتظمة ودورية بما يعجبه. والأمر الأسوأ من هذا، هو عندما يريد الطفل تناول الطعام ولكن الوالدين يفرضان عليه اتباع نظام غذائي "خفيف" وهذا أمر شائع جدا، ولكنه خاطئ".



وبالنسبة لكبار السن، فإنهم أثناء المرض يميلون إلى تقييد أنفسهم في الطعام. ولكن غياب التغذية المتكاملة أثناء المرض يمكن أن يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية أكثر. لذلك يجب إجبارهم على تناول الطعام.



ويضيف من المفيد أثناء المرض تناول مرق الدجاج لأنه يحفز إفراز المخاط ويخفف السعال. وعموما في حالة نزلات البرد والتهاب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي يمكن حتى تناول المأكولات السريعة.



ويقول: "يرغب المريض عادة بتناول شيء ما حار ومالح له نكهة محببة. والمأكولات السريعة تفي بالغرض. وكما هو معروف نزلات البرد الموسمية لا تستمر طويلا، لذلك هذه الأطعمة لن تلحق أي ضرر خلال فترة قصيرة".



ويشير الطبيب، يجب التعامل مع منتجات الألبان بحذر أثناء المرض. لأنه في حالة التهاب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي وكذلك نزلات البرد ينخفض نشاط الإنزيم الخاص بشطر اللاكتوز. كما لا ينصح بتناول الطعام الساخن عندما تكون درجة حرارة الجسم مرتفعة. لأن المشروبات والأطعمة الساخنة تساهم في رفع درجة حرارة الجسم.



ويضيف بالنسبة للأدوية يجب تناولها وفقا للوصفة الطبية والتعليمات الخاصة بها. هناك أدوية يجب تناولها قبل ساعة من تناول الطعام، وأدوية أخرى بعد ساعة أو ساعتين على تناول الطعام، وأخرى يجب تناولها أثناء تناول الطعام، لأن هذا يؤثر في مستوى امتصاصها. كما أن الأدوية المخفضة للحرارة تهيج المعدة لذلك ينصح بتناولها أثناء تناول الطعام أو بعده مباشرة.