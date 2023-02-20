رقابة قضائية وحبس مؤقت للموقوفين في قضية بوراوي

أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة بوضع والدة أميرة بوراوي تحت الرقابة القضائية، إلى جانب الصحفي مصطفى جامع، وقريب المتهمة ياسين الطيب، وشخصين آخرين رهن الحبس المؤقت، في انتظار استكمال التحقيق مع باقي المتهمين في قضية تهريب أميرة بوراوي من أرض الوطن عبر تونس نحو فرنسا باستعمال جواز والدتها.

وقد مثل مساء أول أمس أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص في قسنطينة، وإلى ساعة متأخرة امتدت إلى نهار اليوم، 8 متهمين في قضية "الإجلاء غير القانوني" للجزائرية أميرة بوراوي من الجزائر نحو تونس باستعمال جواز سفر والدتها، لخضوع المعنية لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني، حيث كان هؤلاء المتهمون رهن الحجز بولاية عنابة قبل إحالتهم على الجهات القضائية بقسنطينة.

كما تم إصدار جملة أوامر بالإيداع رهن الحبس، شملت الباحث رؤوف فراح ووالده، وصاحب السيارة التي أقلت أميرة بوراوي عبر معبر أم الطبول الحدودي.