الرئيس التونسي يؤكد وجود السلع في المخازن بآلاف الأطنان

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، إن السلع موجودة بآلاف الأطنان في المخازن بينما تستورد الدولة السلع نفسها بأموال باهظة. وكشف سعيد خلال لقائه مساء أمس الإثنين، في قصر قرطاج في العاصمة تونس، وزير الداخلية توفيق شرف الدين والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، عن "ضرورة التصدي لمن لا دأب لهم إلا المال ومزيد تجويع الشعب"، بحسب صحيفة "الشروق" المحلية.

وقال سعيد إن "السلع موجودة في المخازن بآلاف الأطنان في حين تستورد الدولة نفس هذه السلع بأموال باهظة، وتبقى عديد البواخر في عرض البحر محمّلة بالسلع والبضائع لمدة أسابيع، وبعد أن يتم السداد يدفع الشعب ثمن الاحتكار من جديد".

والأسبوع الماضي، اتهم الرئيس التونسي من وصفهم بأنهم "خونة" بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار ونقص السلع الغذائية سعيا لتأجيج الأزمة الاجتماعية.

وأضاف أن عصابات منظمة تقف وراء أزمة السلع ورفع الأسعار في البلاد.