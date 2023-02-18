أكثر السرطانات انتشارا بالجزائر

دعا مدير سجل السرطان بسطيف وشرق الوطن البروفيسور مختار حامدي الشريف، إلى وضع مخطط وبرنامج خماسي جديد لمواجهة تزايد مرضى السرطان، وتفعيل برنامج الوقاية أكثر.

في حديثه لإذاعة سطيف، أكد البروفيسور مختار حامدي الشريف، أنه في 2020 سجلنا أكثر من 50 ألف حالة جديدة بالسرطان، ونتوقع في 2025 أكثر من 60 ألف حالة جديدة، هو تسجيل 150 حالة جديدة في 100 ألف نسمة، وهي نسبة أقل من أوروبا.

وتأسف البروفسور، أن 60 بالمائة من الحالات التي تأتي الى المستشفيات في حالات متقدمة ومتأخرة في العلاج وبعيدة عن الوقاية.

وأشار حامدي الشريف، إلى أن أكثر السرطانات انتشارا للرجل هي سرطانات الرئة والأمراض الصدرية، ثم سرطان الكولون في المرتبة الثانية، وبالنسبة للمرأة فسرطان الثدي هو الأكثر انتشارا ب 14 ألف حالة، وسرطان الكولون والجديد هو سرطان الغدة الدرقية الذي أصبح يشكل خطرا واسعا وينتشر بقوة مؤخرا.

وأكد أن هذه السرطانات تتزايد سنويا بنسبة مئوية تقدر بـ 7 بالمائة في حين سرطان عنق الرحم يشهد تراجعا.

وطالب المتحدث، برفع عمليات التكفل، وتكثيف الوقاية ووضع برنامج جديد مسطر بشكل واضح ومدروس، مضيفا أن النظام الغذائي والمعيشي اليومي البعيد عن كل ما هو طبيعي ساهم في انتشار هذه الأمراض.