الجزائر تبحث تعزيز التعاون العسكري مع روسيا

استقبل الفريق أول السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، أمين مجلس الأمن لفدرالية روسيا نيكولاي باتروشيف، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد هام

وأضاف بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الطرفين بحثا حالة التعاون العسكري بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال الفريق أول السعيد شنڤريحة، أن "الزيارة دليل على الإرادة الثابتة والصريحة الجزائر وروسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تطبع علاقاتنا الثنائية، وبالأخص في مجال التعاون العسكري"

وأعتبر الفريق أول السعيد شنڤريحة مسعى المساهمة في إرساء السلم والتنمية المستدامة الذي تتشارك فيه الجزائر وفدرالية روسيا، في ظل احترام سيادة الدول، يتوافق تماما مع المبادئ الثابتة والتاريخية التي على أساسها تم تطوير علاقات تعاون ثنائي وثيق، يرتكز على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة لكلا البلدين.

كما أكد أمين مجلس الأمن لفدرالية روسيا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وروسيا وأشاد بدور الجزائر المحوري وجهودها الكبيرة في إحلال السلم والاستقرار في المنطقة.