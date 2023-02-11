تجنب هذه الأخطاء عند استخدام ورق الألومنيوم

الألومنيوم هو واحد من أكثر العناصر انتشاراً في القشرة الأرضية. يوجد بشكل طبيعي وبكميات قليلة في النباتات ومياه الشرب. وفي الوقت الحاضر، يدخل الألومنيوم أيضاً إلى جسمنا من خلال مستحضرات التجميل مثل مزيلات العرق أو الأطعمة المصنعة. يمكن أيضاً أن تصل أيونات المعدن من رقائق الألومنيوم إلى بطوننا عبر استخدامه في تعبئة الوجبات الجاهزة. لكن ما كمية الألمنيوم الموصى بها؟



حددت الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء (EFSA) قيمة أسبوعية قصوى عند واحد مليغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. وتحدد منظمة الصحة العالمية (WHO)، حداً أقصى قدره 2 ملليغرام في الأسبوع لكل كيلوغرام من وزن الجسم.



في المقابل قرر المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر أننا نتناول في المتوسط أكثر من نصف القيمة القصوى التي حددتها الهيئة من خلال الطعام.



وإلى جانب مستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات مثل رقائق (ورق) الألومنيوم، من الواضح أننا نتجاوز القيم القصوى الموصى بها. في حين أن الجسم يتخلص من كميات صغيرة من الألومنيوم، قد يتراكم الكثير من هذا العنصر في الجسم، مما قد يحدث تلف الكلى والعظام. يتراكم الألمنيوم بشكل أساسي على الهيكل العظمي.



يفترض الباحثون أيضاً أن تراكم الألومنيوم قد يخل بتوازن الجسم من المغنيسيوم والحديد. ما يمكن أن يكون له عواقب على صحتنا. ويفترض أن الإعاقات المتوسطة الحادة وغير القابلة للعلاج لدى السكان، قد يكون سببها تراكم هذا العنصر في الجسم.



أخطاء تجنبها عند استخدام الألومنيوم!



من أجل المحافظة على التعرض للألومنيوم عند أدنى مستوى ممكن، ينصح باستخدام أقل عدد ممكن من منتجات الألومنيوم. لا يمكن تجنب ذلك كلياً، لكن مجلة "فيتال" الألمانية تحذر من تجنب هذه الأخطاء عند استخدام رقائق (ورق) الألومنيوم:



ـ تجنب ملامسة رقائق الألومنيوم والصواني المصنوعة من الألومنيوم للأطعمة ذات المذاق الحامض أو المالح. ويمكن أن يؤدي الملح وحمض الفاكهة إلى تفاعلات كيميائية مع الألومنيوم. نتيجة لذلك يتم نقل أيونات الألومنيوم إلى الطعام وتذهب مباشرة إلى معدتنا. لهذا ينصح بنقل أطباق السمك الجاهزة من وعاء الألومنيوم إلى وعاء من الزجاج قبل إضافة عصير الليمون إليها.



ـ قد تنتقل المعادن إلى الطعام المغلف بورق الألومنيوم، نتيجة التعرض لدرجات حرارة عالية ولمدة طويلة. لهذا ينصح عند استخدام ورق الألومنيوم أو صواني الشواء، اختيار أقصر وقت ممكن للطهي. وتعتبر الأوعية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ القابلة لإعادة الاستخدام أفضل للشوي.



ـ لا ينصح باستخدام رقائق الألومنيوم لتغطية الطعام على أطباق التقديم المعدنية. يمكن للأطعمة الرطبة أو المالحة أو الحمضية أن تعمل مثل مسرعات للتفاعلات بين الألومنيوم والمعدن في طبق التقديم. لهذا يمكن استخدام الورق المشمع أو قطع القماش.