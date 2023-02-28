هذه قيمة صادرات الخضر والفواكه خلال 11 شهرا

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، عن تصدير ما يقارب 70 ألف طنا من الخضر والفواكه، بقيمة فاقت 63 مليون دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2022.

وخلال مداخلته في أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة، المنظمة بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، أوضح رزيق أنه تم خلال ال 11 شهرا الأولى من السنة المنقضية تصدير 69.700 طن من الخضر والفواكه بقيمة 63.4 مليون دولار.

وكانت الجزائر قد صدرت 83200 طنا بقيمة 82.4 مليون دولار من الخضر والفواكه سنة 2021 مقابل صادرات بـ 78500 طن بقيمة 75.4 مليون دولار من هذه المواد الفلاحية في 2020.

كما ينشط حاليا في مجال التوزيع بالجملة للخضر والفواكه، يضيف رزيق، 5081 وكيل تاجر جملة و35502 تاجر تجزئة على المستوى الوطني بالإضافة إلى 54610 تاجر متنقل للخضر والفواكه.

أما عن الناشطين في تسويق اللحوم، فتم حسب الوزير، إحصاء 5252 تاجر جملة و39691 تاجر تجزئة موزعين عبر السوق الوطنية.

وقد سجل قطاع التجارة بعنوان سنة 2022 جلب أكثر من 145.000 رأس من الماشية الحية، من اغنام وابقار وماعز وابلي في إطار تجارة المقايضة الحدودية التي من شانها تدعيم تموين الولايات الشمالية.