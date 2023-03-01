أدرار: انطلاق المخيم الجراحي الثاني لطب العيون

تنظم الجمعية الولائية للأصدقاء المريض بولاية أدرار وتحت إشراف السيد والى ولاية أدرار وبالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان للولاية والمنتدى الجزائري محمد بن موسى بالجزائر العاصمة هذا المخيم الجراحي في طب العيون الذي انطلق مساء اليوم بمصلحة الجراحة في مستشفى بودرغومة في المدينة الجديدة تليلان وسيدوم أربعة أيام كاملة.

وبحسب قايدي محمد رئيس جمعية أصدقاء المريض فان العمليات الجراحية سيستفيد منها 160 مريض تم تسجيلهم وإعداد ملفاتهم الطبية من طرف الجمعية خلال شهر ديسمبر الماضي على هامش المخيم الأول الذي نظم بمناسبة الأيام الدولية لمسرح الصحراء.

وقد استحسن العديد المرضي هاته المبادرة خاصة وأن العديد منهم كانوا يتنقلون إلى ولايات الشمال من أجل إجراء هاته العمليات.