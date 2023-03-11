تيك توك يتيح إنتاج مقاطع تصل إلى 20 دقيقة

قال تطبيق "تيك توك" (TikTok) الصيني لمشاركة المقاطع المصورة القصيرة إنه سيسمح لبعض صناع المحتوى بإنتاج مقاطع أطول، فاتحا بذلك بابا جديدا لمستخدميه لكسب المال.



وستتيح خدمته الجديدة "سيريز" (Series) لصناع المحتوى المؤهلين وضع مجموعات تصل إلى 80 مقطعا مصورا طويلا، تصل مدة كل منها إلى 20 دقيقة، علما أن أطول مدة يسمح بها "تيك توك" للمقاطع المصورة حاليا هي 10 دقائق.



وبعد أن أحدث ثورة في مجال التواصل الاجتماعي الذي يهيمن عليه إلى حد بعيد "فيسبوك" (Facebook) و"إنستغرام" (Instagram) المملوكان لشركة "ميتا" (Meta) بمقاطعه المصورة القصيرة ومحرك توصياته المتطور؛ يدخل "تيك توك" حاليا غمار المنافسة مع عملاق آخر هو "يوتيوب" (Youtube) التابع لشركة "غوغل" (Google).



وقال تيك توك -المملوك لشركة "بايت دانس" (Bytedance)- إن مستخدميه يأتون على نحو متزايد إلى منصته لإنتاج محتوى مثل عرض جداول البيانات والتمارين البدنية ووصفات الطعام، وهي مساحة لا يزال يوتيوب مهيمنا عليها.



ولم يتضح بعد إذا كان "تيك توك" سيأخذ مقابلا من صناع المحتوى على ذلك. ويقدم التطبيق بالفعل لمستخدميه نصائح وهدايا، فضلا عن إدارته صندوقا لتحفيزهم على زيادة متابعيهم.