بعجي يستقبل وفدا من حركة "فتح "

استقبل، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، بالمقر المركزي للحزب وفدا من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بقيادة مشعل شريف عباس زكي، رفقة عضو اللجنة المركزية دلال سلامة، نائب أمين سر المجلس الشوري وسفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة، مستشار المفوضية إسماعيل خضر، مستشار ملف المغرب العربي محمد أسعد قادري وأمين سر حركة فتح بالجزائر يوسف عابد.

وحسب بيان الحزب، فقد بحث أبو الفضل بعجي، مع وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"تطورات القضية الفلسطينية، حيث جدد تأكيده على الموقف المبدئي والثابث للحزب في دعم ونصرة القضايا العادلة وعلى رأسها فلسطين القضية المركزية، مؤكدا أن دعم حق الشعب الفلسطيني هو محل إجماع رسمي وحزبي وشعبي في الجزائر التي ستظل مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.

كما أكد بعجي استعداد الحزب للمشاركة في جميع المبادرات التي من شأنها دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، استنادا إلى مواقف الدولة الجزائرية والتي جدد معانيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال "إعلان الجزائر" حول المصالحة الفلسطينية، داعيا الفصائل الفلسطينية التطبيق وإنجاح هذا الاتفاق.

من جهته أعرب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية، مشعل شريف عباس زكي عن شكره وتقديره للجزائر والمواقف الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى فضل جهود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سبيل لم الشمل وتحقيق الوحدة التي هي من مصلحة الوطن العربي والإسلامي، ومن مصلحة القضية الفلسطينية، وهي قوة لأبناء الشعب الفلسطيني.