Un mort et un blessé dans un accident de la route à Bouira

Un accident de la circulation s'est produit cet après-midi dans la wilaya de Bouira et fait un bilan d'un mort et un blessé.

La cellule de l'Information et de la Communication de la Direction de la Protection Civile de la wilaya a indiqué dans un communiqué qu'une unité du secteur de "Dira" est intervenue vers 15:24mn pour un accident de la circulation qui s'est produit au niveau de la route de wilaya n° 24, au lieudit El-Bassan, dans la commune d'El Hadjra Zerka.

Le véhicule qui s'est renversé et causé la mort d'une dame âgée de 56ans et un blessé âgé de 51ans. Le blessé a été transféré vers l'hôpital de Sidi Aissa, dans la wilaya de Msila, alors que la dame décédée a été transférée vers la morgue du même hôpital.