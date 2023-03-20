أول تصريح رسمي بشأن أسعار سيارات "فيات"

قال سفير الجزائر لدى إيطاليا عبد الكريم طواهرية، اليوم الإثنين، إن أسعار سيارات "فيات" المصنعة في الجزائر ستكون أقل وفي متناول الجميع مقارنة بنظيرتها المستوردة.

وأكد السفير في خلال تصريح له في ندوة صحفية جمعته مع ممثلي مجمع "ستيلانتس" ووالي ولاية وهران وإطارات وزارة الصناعة، أن أسعار سيارات "فيات" المستوردة معقولة مقارنة ببعض الدول، مشيرا إلى أن عملية تصنيع العلامة بالجزائر سيدفع بالأسعار إلى التراجع في ظل استغلال عوامل الإنتاج المحلي المتاحة.

وكشف السفير الجزائري عن أربعة أنواع من المركبات التي ستُصنع بوهران، وهي، "فيات 500" و"دوبلو سياحية ونفعية" و"تيبو" و"باندا" ابتداء من سنة 2026.

من جانبه، أكد والي ولاية وهران السعيد سعيود أن مصنع "فيات" سيشغل 600 عامل بعد انطلاق المشروع .. ليصل إلى 2000 عامل في غضون ثلاث سنوات.