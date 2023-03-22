الجزائر تدين الاستفزازات الصهيونية

أدانت الجزائر، اليوم الأربعاء، التصريحات والتصرفات الاستفزازية الأخيرة لمسؤول صهيوني اتجاه الشعبين الفلسطيني والأردني.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية: "تدين الجزائر بشدة التصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤول بالكيان الصهيوني من أتباع أيديولوجية الإنكار الرافضة لحق الشعب الفلسطيني في الوجود وفي إقامة دولته المستقلة. كما تدين بنفس الشدة استخدام ذات المسؤول خريطة احتلال توسعية تضم أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، فضلا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف ذات البيان: "إن هذا التصرف العدواني الذي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها القوة المحتلة في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ضمن مخطط توسعي بالغ الخطورة، ليشكل خرقا فاضحا للشرعية والأعراف الدولية من شأنه الدفع باتجاه التصعيد وتفجير الأوضاع مما يهدد بصفة مباشرة السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها".

وختم بيان وزارة الخارجية: "من هذا المنطلق، تدعو الجزائر المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياته لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفرض احترام حدود هذه الدولة وكذا حدود كافة دول المنطقة، بما فيها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة".