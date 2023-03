Coupe d’Algérie : Le CRB assure sa qualification

Le CRB s’est qualifié ce mercredi en huitièmes de finales de la coupe d’Algérie, après avoir battu l’US Chaouia au stade Zerdani Hassouna dans la wilaya d’Oum Bouaghi, au score de deux buts à un.

Le premier but de la rencontre a été inscrit par l’attaquant nigérian Anayo Iwuala à la 38° et le deuxième par Aymen Bougherra à la 90°, alors que le seul but des nigérian a été inscrit à la 86°.

Il est à noter que les poulains du coach Nabil Al Kouki participeront cet été à la coupe arabe des clubs en Arabie Saoudite.