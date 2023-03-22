الرئيس تبون يهنيء الجزائريين



هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الشعب الجزائري بحلول شهر رمضان المبارك لسنة 1444 الموافق لـ 23 مارس 2023.

وجاء في خطابه للشعب الجزائري بالمناسبة، الاربعاء،دعوة ل:" مواطنينا ومواطناتنا إلى تجنب العادات الاستهلاكية السيئة وخصوصا التبذير بكل مظاهره".

وطمأن الرئيس قائلا: "لقد اتخذت الدولة كافة التدابير فيما يتعلق بتموين السوق احترازا من أي تذبذب في التوزيع أو تلاعبات بقوت المواطنين .”

وانهى الرئيس خطابه بالقول: "صح رمضانكم .. الجزائر حرة سيدة ابية المجد والخلود لشهادئنا الابرار ".

وفي تغريدة للرئيس هنأ "كل أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، من ضباط وضباط صف وجنود"، كما هنأ "أفراد سلاح الدرك الوطني، الشرطة، الحماية المدنية، والجمارك"، وهنأ بالمناسبة الجيش الأبيض.