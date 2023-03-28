تخفيف إجراءات الاستيراد

تتجه السلطات العمومية إلى مراجعة التدابير الخاصة بتنظيم حركة الواردات وإضفاء ليونة وفعالية أكبر، على وجه الخصوص تخفيف الإجراءات والمواعيد النهائية ذات الصلة، مع الاستمرار في ضمان حماية الإنتاج المحلي عندما يتيح ذلك حقا ضمان إمدادات كافية في السوق الوطنية.

وقد عكست التدابير المتخذة بمعية قطاع التجارة هذا التوجه، حيث أوصى وزير التجارة، الطيب زيتوني، بضرورة تسريع معالجة الملفات العالقة وتسهيل استيراد المواد غير المصنعة أو غير المنتجة محليا، وتحرير عملية استيراد السلع والمنتجات التي لا يغطي إنتاجها محليا السوق الوطنية، كما صدرت تعليمات تقضي بتسهيل خروج سلع المتعاملين الاقتصاديين من الموانئ.

وتم إسداء جملة من التعليمات تتمحور حول ضرورة تحرير خروج السلع والبضائع والمعدات المتواجدة على مستوى الموانئ والموجهة للمصانع، خاصة المتحصلة على رخص الاستيراد وتسهيل خروج بضائع وسلع المتعاملين الاقتصاديين وعدم تعطيل مصالحهم، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية للمتعاملين الاقتصاديين.

ويأتي التوجه الذي عكسه أيضا تجسيد عمليات استيراد لضمان توفير بعض المواد على غرار اللحوم كمؤشر على التغييرات التي تبرز مقارنة بآليات تسيير اتسمت بتفضيل الطابع الإداري في تأطير الأسواق وضبط حركة التجارة الخارجية، لاسيما ما تعلق بالاستيراد وتنظيم حركة الواردات السلع والبضائع.

وقد كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أشار إلى أن العمل على خفض فاتورة الواردات ليس معناه التسبب في حدوث ندرة وأزمة بالأسواق، حيث أكد في 20 فيفري خلال اجتماع مجلس الوزراء أن تقليص فاتورة الاستيراد "لا يكون على حساب المساس بحاجيات المواطن وإنما بمراعاة توفر الإنتاج الوطني، كما ونوعا"، فضلا عن استبعاد إجراءات حمائية، حينما يتم الأمر بتنظيم الاستيراد دون منع الواردات، فضلا عن وضع حد لفوضى استيراد مواد لا يحتاجها المواطن وتطهير القطاع التجاري والحد من ظاهرة تضخيم الفواتير التي تعد مصدرا لتهريب العملة الصعبة.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن ضبط الاستيراد يمر عبر إجراءات وتدابير تعريفية وجبائية كفيلة بحماية المنتوج الوطني دون قيود حمائية، وقد قدرت مستويات الاستيراد بنحو 38 مليار دولار في سنة 2022، علما أن قيمة الواردات سجلت ارتفاعا على خلفية الزيادات المسجلة في أسعار مواد ومنتجات مستوردة بالخصوص.

بالمقابل، قدر المركز الوطني للسجل التجاري إجمالي عدد المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية نهاية سنة 2022 بنحو 2.227.814 مؤسسة رئيسية وثانوية، مع تسجيل تقلص عدد الشركات الممارسة لنشاط الاستيراد إلى 13.945 شركة.

ففي مجال تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 9 مارس 2021، المحدد لكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، فقد سجل تقليص عدد السجلات التجارية المقيدة في السجل التجاري والناشطة في القطاع من 37.851 شركة إلى 13.945 شركة نهاية ديسمبر 2022.