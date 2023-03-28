الرئيس تبون يشارك في منتدى الحوار المتوسطي بايطاليا

أجرى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، الذي قدم له وللشعب الجزائري تهانيه بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم .

وحسب بيان الرئاسة فقد تناول الرئيسان الاجتماع المقبل للطبعة التاسعة لمنتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى، حيث قبل الرئيس دعوة نظيره الإيطالي للمشاركة في الطبعة القادمة.

كما تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية، معربين عن ارتياحهما لوتيرة التعاون الثنائي المحقق، حيث أكدا على تعزيز التوافق التام والصداقة العميقة والمتجذرة التي تجمع البلدين الصديقين.

واستعرض الرئيسان ملفات إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك تصب في مصلحة المنطقة واستقرارها.