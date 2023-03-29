إحباط محاولة إدخال 18 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير مخبأ (01) للجماعات الإرهابية يحتوي على (05) قنابل، خلال عملية بحث وتمشيط بتيزي وزو.

وأفاد ببان وزارة الدفاع الوطني، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 مارس 2023، عديد العمليات حيث أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (41) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (18) قنطارا و(76) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم ضبط (63730) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (87) شخصا وضبطت (33) مركبة و(84) مولدا كهربائيا و(46) مطرقة ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن و(02) طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (18) شخصا آخر وضبط بندقيتي (02) صيد وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(367) طن وكذا (17) قنطار من مادة التبغ و(72000) وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، يضيف البيان.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (147485) لتر بكل من برج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (177) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (928) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.