تيبازة: استئصال ورم لمسنة تعاني مضاعفات في القلب

تمكن فريق طبي بمستشفى تقزايت عبد القادر من استئصال ورم سرطاني لعنق رحم مريضة في 71 من العمر، تعاني مضاعفات في القلب.

العملية التي أجريت هذه الليلة، تمت تحت إشراف الدكتورة صراح دينا طبيبة رئيسية جراحة من خلية متابعة وعلاج المرضى المصابين بالسرطان بالمؤسسة العمومية الاستشفائية عبد القادر تقزايت بتيبازة، قام بها فريق طبي وشبه طبي من جراحين ومختصين في التخدير والإنعاش من المؤسسة العمومية الاستشفائية بتيبازة الدكتورة بوشلاغم طبيبة مختصة في الإنعاش، ومن المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بتيبازة الدكتور بلجيلالي محمد بدر الدين طبيب رئيس جراح من وحدة جراحة الأورام السرطانية والدكتور ياهوني طبيب جراح ، وخضعت لها مريضة تبلغ من العمر 71سنة تعاني من مضاعفات في القلب ومصابة بسرطان الرحم.

وقد كللت العملية بالنجاح حيث تم استئصال الورم الخبيث، وتعد هذه العملية الأولى من نوعها التي تجرى بالمؤسسة العمومية الاستشفائية عبد القادر تقزايت بتيبازة.