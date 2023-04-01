هل تجب الرخصة الإدارية لطلب الغيث من المغيث؟

تساؤلات بريئة يطرحها عامة الناس، خاصة عندما بلغ اليأس مبلغه، بسبب شح السماء، وهو "لماذا لا يقرر إمام مسجد ما إقامة صلاة الاستسقاء؟ ولماذا لا يبادر أئمة ولاية ما إلى دعوة الناس إلى هذه الشعيرة؟ ولماذا يبقى الأمر مرتبطا ببيان أو دعوة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لإقامة صلاة الاستسقاء يوم كذا؟ ولماذا تحديد يوم معين (السبت)، فيما يمكن إقامة الاستسقاء كل أيام الله؟".

تشهد بلادنا، كغيرها من عدة دول بالعالم، موجة جفاف شديدة أدت إلى تراجع المياه الجوفية والسطحية، ودفع بالسلطات الوصية اللجوء إلى عدة حلول استثنائية لتوفير مياه الشرب والسقي، أمام مطالبة الكثير من المواطنين والأئمة وزارة الشؤون الدينية وولاة الجمهورية بالترخيص لإقامة صلاة الاستسقاء، خصوصا ونحن في شهر رمضان الفضيل.

ظاهرة الجفاف وإن كانت عالمية بفعل التحولات المناخية، إلا أن استمرارها بات ينذر بالخطر وبلوغ الخانة الحمراء، أمام شح السماء وتراجع المياه الجوفية والسطحية، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات استعجالية من طرف الحكومة لتوفير الماء الصالح للشرب لكل مناطق الوطن وكذلك مياه السقي للمحيطات الفلاحية وأيضا المياه الصناعية، بعد تسجيل تراجع وفرة الإنتاج الفلاحي ونوعيته المحدودة ونشاط بعض الوحدات الصناعية، مع اللجوء إلى تغيير نظام توزيع الماء الشروب في بعض الولايات وقبل حلول فصل الصيف. فالبازلاء أو الجلبانة من الخضروات التي شهد إنتاجها تراجعا كبيرا هذا الموسم وأيضا الفول، إضافة إلى الحمضيات كالبرتقال والليمون، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعارها، بعدما تعود المواطن على اقتناء أكياس منها لتخزينها واستعمالها على مدار السنة.

كما أن البطاطس تشهد في عدة ولايات تراجعا في الإنتاج، رغم تسخير مياه السقي لها، وإعداد برنامج من طرف المصالح الفلاحية باللجوء إلى السقي التكميلي، طبقا لقرار الحكومة لمواجهة هذا الوضع المناخي. كما أن محطات تحلية مياه البحر من الحلول المعتمدة من طرف السلطات لتوفير الماء الصالح للشرب، بعد تراجع منسوب السدود وإنشاء ديوان وطني لتحلية مياه البحر لمتابعة وتسيير هذه المحطات، خصوصا وأننا على أبواب فصل الصيف، وتزايد الطلب على هذه المادة الحيوية.

كما لجأت الحكومة إلى توفير الأعلاف خلال هذه الفترة ومضاعفة الحصة هذا العام من أجل مرافقة مربي المواشي الذين عانوا من الجفاف وغياب الكلأ بالمراعي.

وفيما أرجع بعض المواطنين استمرار الجفاف إلى تفشي الآفات الاجتماعية في أوساط المجتمع وغياب الخصال الحميدة التي انعدمت لدى بعض الأفراد، فكان الجفاف بلاء من الله عز وجل على الأمة لمراجعة الأنفس والعودة إلى تعاليم الدين الصحيح. هذه الوضعية جعلت الكثير من الفلاحين والموالين ومختلف فئات المواطنين يطالبون وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بإقامة صلاة الاستسقاء، خصوصا ونحن في شهر رمضان الفضيل، لمضاعفة الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء وكثرة الطلب والتوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام والتصدق على الفقراء والمساكين لنشر الرحمة والتكافل الاجتماعي بين الناس، خصوصا وأن صلاة الاستسقاء غير مرتبطة بموسم أو فصل أو شهر، وإنما هي مؤكدة كلما اشتدت الحاجة إلى المطر.

وأرجع بعض الأئمة عدم مبادرتهم بإقامة صلاة الاستسقاء إلى التوجيهات المقدمة لهم وضرورة التقيد بالموعد الذي تحدده الإدارة لتفادي الفوضى والفتنة بين الناس، موجهين طالبي هذه الصلاة إلى الولاة لمراسلة الوزارة.

جلول حجيمي: يجب إبعاد هذه الصلاة عن البيروقراطية

في هذا الباب، أكد الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية، جلول حجيمي، في تصريح لـ"الخبر"، أن طلب "السقية" أو صلاة الاستسقاء يجب أن يكون منظما عبر الولايات، لأنه ممكن أن تكون ولاية في الشرق بحاجة إلى الغيث عكس ولاية أخرى في الغرب، مشيرا إلى أن موسم التساقط هذا العام تأخر كثيرا وأمطار شهر سبتمبر كانت في شهر جانفي وبأقل كثافة، وهي ظاهرة عالمية يعرفها التحول المناخي، داعيا إلى إبعاد هذه الصلاة عن البيروقراطية، لأن صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة لطلب الغيث يمكن إقامتها عدة مرات، مشيرا إلى أن بعض المناطق في أشد الحاجة إلى المطر خاصة لإنتاج الخضروات التي تراجع محصولها وارتفع سعرها.

ودعا حجيمي إلى إقامة هذه الصلاة في الملاعب والساحات والمسلمون في صيام وقيام، مستغربا من استغلال هذه الفضاءات في فساد الدين للغناء وكرة القدم، والتهاون عن هذا الأمر الذي يهم الأمة، مطالبا الأئمة بالاجتهاد في طلب الغيث في صلوات الجمعة، وحتى التراويح والنوافل والعشر الأواخر وقيام الليل، لأنهم مطالبون بالتذكير والتوجيه وعدم بقائهم مكتوفي الأيدي إزاء الأخطاء التي تصيب المؤمن، ليكون الغيث ويتوفر الماء بكثرة للشرب والسقي، داعيا إلى استحداث آليات إنصات بين المواطنين والوزارة بحثا عن منفعة الأمة، خصوصا وأننا في شهر القرآن والرحمات الذي تعودنا أن تتساقط فيه الأمطار في كل سنة، والمسلم يتشبه فيه بالملائكة بعدما يقل الفساد، متمنيا أن يعم الخير والصلاح في هذه الأمة ويعم السرور والبهجة بين الناس.

جمال غول: إقامة صلاة الاستسقاء تكون بدعوة من الحاكم

من جهته، اعتبر رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، جمال غول، في تصريح لـ"الخبر" أن إقامة صلاة الاستسقاء تكون بدعوة من الحاكم الذي يتوفر على معطيات تبرز وجود جفاف وشح في تساقط الأمطار والمناطق المتضررة، حيث يمكن أن تكون الدعوة وطنية في حال تأخر نزول الأمطار على المستوى الوطني، مثلما كان الحال خلال فصل الخريف وبداية فصل الشتاء الماضي، إلا أن تعميم الدعوة على جميع الولايات في مختلف الفترات، قد يضر ببعض المناطق وتتسبب الأمطار في خسائر، مضيفا أن فلاحي أي منطقة إذا ما لاحظوا جفافا كبيرا في ولايتهم بوسعهم طلب صلاة الاستسقاء من مديرية الشؤون الدينية لولايتهم التي تقوم باستشارة الوزارة، وهو أمر معمول به –حسبه- وإحدى الولايات أدت قبل شهر رمضان صلاة الاستسقاء دون غيرها من الولايات طلبا للغيث من المولى عز وجل.