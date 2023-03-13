فوائد الخل في التنظيف

الخل حمضي بدرجة معتدلة، مما يجعله منظفاً ممتازاً متعدد الأغراض لتنظيف المنزل.



كمنظف منزلي، يمكن استخدام الخل الأبيض للقيام بأي شيء من المصارف غير المسدودة إلى إزالة البقع وإزالة الروائح الكريهة والتطهير، ويمكن أيضاً استخدامه لإزالة الملصقات أيضاً.



يمكنك استخدام الخل غير المخفف، كمكون في المنظفات المنزلية، أو مع بعض صودا الخبز.



تتمثَّل الميزة الأخرى للخل في خصائصه المضادة للميكروبات. في حين أنَّ بعض أنواع البكتيريا قادرة على العيش في البيئات الحمضية، فإنَّ معظم البكتيريا المحيطة بنا في معظم تعاملاتنا اليومية تجد صعوبة في البقاء والتكاثر في هذه البيئات.



تنظيف بدون شطف



لتنظيف المنزل بدون شطف، يمكنك المسح باستخدام مزيج من نصف كوب من الخل الأبيض المقطر ونصف غالون من بعض الماء الدافئ لمسح الأرضية.



يمكنك أيضاً جعل أدوات المائدة والزجاج الخاصة بك خالية من البقع والتلطخ في غسالة الأطباق وتجنب تعكر الأواني الزجاجية بمجرد سكب بعض الخل في موزع مساعد الشطف.



تنظيف ألواح التقطيع من البكتيريا



يمكن لألواح التقطيع إخفاء الكائنات الحية والبكتيريا التي يمكن أن تسبب الأمراض الشائعة ذات الصلة بالأغذية مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا.



لقتل هذه الكائنات والحفاظ على ألواح التقطيع مطهرة ونظيفة، ضع بعض الخل على قطعة من القماش وافرك ألواح التقطيع بعد الاستخدام.



اتركها تجف في الهواء قبل أن تتمكن من استخدامها مرة أخرى. يحتوي الخل على حمض الأسيتيك، وهو لن يقوم فقط بتطهير ألواح التقطيع الخاصة بك، بل سيزيل أيضاً أي روائح.



إبطال مفعول الروائح المنبعثة من الأثاث



بالنسبة للخزائن ذات الرائحة الكريهة، والخزائن وأي أثاث آخر، فإن الطريقة الأكثر فاعلية والأبسط هي الخل الأبيض.



يمكنك خلط بعض الخل بالماء واستخدام زجاجة رذاذ لرش المحلول على أثاثك، وبدلاً من ذلك، يمكنك البحث عن علبة بلاستيكية بغطاء وعمل عدة ثقوب في الأعلى.



- املأ العلبة بالخل الأبيض.

- قم بتغطيتها ووضعها على الرف طوال الليل.

- سوف يمتص الخل الأبيض جميع الروائح العالقة ويترك خزائنك وأثاثك خالية من الروائح.



تنظيف الميكرويف بالبخار



ليست هناك حاجة لاستخدام مواد التبييض على أجهزة المطبخ مثل أفران الميكروويف، سيما أن الخبراء يحذرون من استخدام المُبيض عند تنظيف أي جزء من الميكروويف؛ لأنه يجعل جميع الأجزاء البلاستيكية هشة جداً.



- ضع عدة ملاعق كبيرة من عصير التفاح أو الخل الأبيض في وعاء وضعه داخل الميكروويف.

- قم بتشغيله بقوة عالية لبضع دقائق حتى يغلي المحلول وتصبح النافذة مشبعة بالبخار.

- اتركه يبرد لمدة خمس دقائق تقريباً قبل فتح الباب.

- ثم أزل الوعاء ونظف الجزء الداخلي باستخدام إسفنجة.



تنظيف السجاد



يمكن أن يكون الخل الأبيض مفيداً أيضاً في تنظيف البقع الجديدة من السجاد بما في ذلك أوساخ الحيوانات الأليفة أو آثار الأقدام الموحلة أو انسكابات الطعام.



- يجب تجريف أي مادة صلبة على سجادتك وامتصاص كل السائل.

- استخدم قطعة قماش أو منشفة آمنة اللون لإزالة أي سائل.

- عندما يتم امتصاص السائل، يمكنك بعد ذلك رش محلول الخل الأبيض على البقعة.

- امسح باستخدام قطعة قماش نظيفة يمكنك التكرار حسب الحاجة حتى تصبح البقعة بأكملها غير مرئية وتتركها تجف تماماً.



ما هو الخل؟



يُصنع الخل عبر عملية تخمير من خطوتين، أولاً، تضاف الخميرة إلى أي مصدر كربوهيدرات قابل للتخمر لتتحول السكريات إلى كحول وثاني أكسيد الكربون، ثمَّ يتعرض هذا الكحول إلى الأوكسجين ويتخمر مرة أخرى، لكن هذه المرة ببكتيريا "Acetobacter" بدلاً من الخميرة.



يتسم حمض الأسيتيك (حمض الخليك) الموجود في الخل برائحته النفّاذة اللاذعة. لكن باعتباره حمضاً خفيفاً، فإنَّه سيتفاعل بسهولة مع المواد الكيميائية القلوية ذات الرائحة القوية، مثل رائحة "الأمونيا" -المنبعثة من البول المركز- وثلاثي ميثيل أمين -الذي له رائحة مزعجة تشبه رائحة السمك.



ما هو نوع الخل المناسب للتنظيف؟



وفقاً لما ذكره موقع The Kitchn فإن هناك العشرات من أنواع الخل المختلفة من هذا التخمير المزدوج: يأتي البلسميك من مزيج فريد من العنب من جنوب إيطاليا، وخل النبيذ من عنب النبيذ الأحمر أو الأبيض، وخل التفاح من عصير التفاح، وخل الأرز من الأرز، وما إلى ذلك.



الاستثناء الوحيد هو الخل الأبيض، والذي يتكون عادة من حمض الأسيتيك المنتج في المختبر مع الماء.



الخل الأبيض هو الأكثر حمضية، مما يجعله منظفاً قوياً، ولكنه أيضاً قد يجعله قوياً جداً بالنسبة لبعض أنواع التنظيف، وفي هذه الحالة يمكنك تخفيفه بالماء – أو استخدام شيء أكثر اعتدالاً ، مثل خل التفاح.



كيف يعمل الخل؟



حموضة الخل هي ما تجعله منظفاً جيداً؛ لأن الخل حمضي جداً، يمكنه مقاومة بعض التراكمات الرديئة، كما يمكنه إذابة بقايا الصابون، المحاليل الملحية التي خلفها الماء العسر، والغراء الذي خلفته الملصقات.



يعتبر الخل رائعاً لمنح النوافذ والمرايا (استخدم مزيجاً من الخل والماء وامسح بورق الجرائد بدلاً من منشفة ورقية لتجنب الخطوط) والأرضيات الخالية من الشمع والألواح الخشبية أو الخزانات لمعاناً شديد النظافة.



هل الخل آمن لتنظيف الأجهزة الإلكترونية؟



ووفقاً لما ذكرته شبكة BBC البريطانية، لا يُنصح باستخدام الخل لتنظيف الأجزاء الداخلية من الأجهزة الإلكترونية؛ لأنَّه سائل حمضي قد يؤدي إلى تآكل الأجزاء المعدنية.



ومع ذلك، يمكن مسح الجزء الخارجي من أجهزة الحاسوب غير الموصلة بالكهرباء بقطعة قماش مصنوعة من الألياف الدقيقة ومبللة بمزيج من الماء المقطر والخل -لا ترش الماء والخل على الجهاز الكهربائي مباشرةً، ولا تبدأ توصيله بالكهرباء مُجدَّداً حتى تجف آثار سائل التنظيف.



يمكن استخدام نفس الطريقة لتنظيف شاشات الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب العاملة باللمس.



بعض حيل التنظيف باستخدام الخل



إحدى حيل التنظيف باستخدام الخل هي بعض الخل الأبيض داخل كيس بلاستيكي، ووضع صنبور الماء المعدني داخله وربطه برباط مطاطي، لكي تختفي الترسبات الكلسية في غضون 25 دقيقة ويستعيد الصنبور المعدني في حمامك بريقه ولمعانه.



حيلة تنظيف أخرى تتمثَّل في وضع الخل على سطح متسخ، ثمَّ رش القليل من صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم) ومشاهدة حالة الفوران، ليُنتج هذا التفاعل فقاعات من الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون تساعد على تفتيت الأوساخ.