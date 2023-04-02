إصدار كتاب مرجعي خاص بالمصاب بسرطان المستقيم

أسفرت الأيام التكوينية والملتقيات العلمية لتكوين الأطباء ما بعد التدرج والخاصة بالأورام السرطانية التي نظمتها المؤسسة الاستشفائية الجامعية "1 نوفمبر 1954" لوهران عن إصدار كتاب مرجعي خاص بمراحل التكفل بالمصاب بسرطان المستقيم، حسبما أفاد به بيان لذات المؤسسة.

وأوضح المصدر، أن هذا الكتاب هو ثمرة لجهود جميع المصالح ذات الصلة بمرضى سرطان المستقيم، على غرار تلك التي تخص الجراحة العامة والأورام السرطانية وأمراض الجهاز الهضمي والفحص بالأشعة وتحاليل الأنسجة والأمراض الوبائية والإنعاش الجراحي وكذا الطب الداخلي.

وأضاف المصدر، أن هذا الكتاب المرجعي يتضمن المراحل التي يمر بها تشخيص الورم السرطاني بصفة متسلسلة تفصل كيفية التكفل بالحالة المصابة.

وقد أشرف على تحرير هذا الكتاب مجموعة من الأطباء المختصين بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران بمشاركة مختصين في العلاج الاشعاعي من مركز تشخيص وعلاج الأورام السرطانية بمسرغين، حسب نفس المصدر.

كما يحوي هذا الكتاب إحصائيات حول سرطان المستقيم بالولاية وأخرى تخص التدخلات والعمليات المسجلة عبر المصالح المعنية بعلاج الأورام، حسب البيان الذي أكد أنه سيتم نشر نسخة إلكترونية للمرجع على الموقع الإلكتروني للمؤسسة الاستشفائية الجامعية "1 نوفمبر 1954"، إضافة إلى الطبعة الورقية.

وتشير الاحصائيات، حسب نفس المصدر، أن سرطان المستقيم سجل سنة 2018 المرتبة الثانية بولاية وهران وهذا بنسبة إصابة 19.2 بالمائة من مجموع 100 ألف شخص لدى الرجال و 10.9 بالمائة من مجموع 100 ألف شخص لدى النساء، فيما يكون الأشخاص الذين يتجاوز سنهم 50 سنة أكثر عرضة للداء.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم قريبا إصدار طبعات أخرى لكتيبات مرجعية تتعلق بسرطان المعدة والبنكرياس.