انتشار فيروس الأنفلونزا الموسمية يثير المخاوف

أكد البروفيسور مرزاق غرناؤوط، رئيس الجمعية الجزائرية لطب الأمراض التنفسية لـ "الخبر"، بخصوص الانتشار الواسع لفيروس الأنفلونزا الموسمية، أن الأمر يتعلق بالزكام الموسمي العادي الذي ساهم ازدهار نشاط موسم العمرة في انتشاره، مطمئنا الجزائريين أنه لا علاقة للفيروس المنتشر بفيروس كورونا، ليضيف قائلا: لو كانت هناك مؤشرات مقلقة حول طبيعة الفيروس، لتمّ التحذير من ذلك من قبل معهد باستور الجزائر، الذي لم يصدر أي تعليمة محذّرة."

رغم مساعي وزارة الصحة للتحكم في الأنفلونزا الموسمية من خلال حملات تحسيسية وحثها على الإقبال على التلقيح الموسمي، يعرف هذا الفيروس انتشارا كبيرا وسط الجزائريين في الآونة الأخيرة، ليرجع الكثير من المختصين في الأمراض التنفسية ذلك إلى التغير الذي عرفته درجات الحرارة والرطوبة منذ حلول فصل الشتاء، خاصة مع تذبذب هذه الدرجات بين الفترة الصباحية والفترة المسائية، وذلك بسبب عدم استقرار حالة الطقس، ومع الانتشار الواسع للعدوى سادت حالة من الهلع في أوساط الجزائريين تخوفا من عودة فيروس كورونا الذي تتشابه أعراضه مع أعراض الزكام الموسمي، ويظهر ذلك جليا من خلال إقبال الكثيرين على وضع الأقنعة الواقية.

وعن طبيعة الفيروس المنتشر، أكد لنا البروفيسور مرزاق غرناؤوط، رئيس الجمعية الجزائرية لطب الأمراض التنفسية، ورئيس مصلحة الأمراض التنفسية بالمستشفى الجامعي إسعد حساني ببني مسوس، أن الأمر يتعلق بفيروس الأنفلونزا العادية ولا علاقة له بفيروس كورونا، مطمئنا بالتالي الجزائريين المتخوفين من عودة الكوفيد، ليضيف قائلا "صحيح أن عدد الحالات مرتفع، لكنها كلها حالات أنفلونزا عادية بدليل عدم تسجيلنا لحالات تتطلب الاستشفاء بسبب أزمة تنفسية ـ حتى مع حدّتها ـ مثلما كان متداولا في وقت كوفيد"، مشيرا إلى أن الحالات المسجلة كلها استجابت للعلاج الخاص بالزكام الموسمي ولم تسجل بشأنها أي مضاعفات، ليضيف رئيس الجمعية الجزائرية لطب الأمراض التنفسية قائلا: إنه من ضمن أسباب انتشار فيروس الزكام الموسمي، انتعاش موسم العمرة وعودة النشاط بعد توقفه خلال الكوفيد، ليتسبب العائدون من العمرة في نقل الفيروس الذي أصابهم بالبقاع المقدسة، وهذا أمر وارد خلال مواسم العمرة.

وبخصوص تشخيصهم للحالات المسجلة على أنها حالات أنفلونزا موسمية ولا علاقة لها بفيروس كورونا، أكد البروفيسور غرناؤوط أنه في حالة وقوفهم على حالات يسجل معها نقص للأكسجين في الدم، يخضعونها بطبيعة الحال للتحاليل الخاصة بفيروس كورونا بغرض التأكد منها: "لكن ما أكدته لنا كافة التحاليل ممثل في أعراض وحالات زكام عادي لا غير"، يقول محدّثنا، مشيرا إلى أنه لو تعلق الأمر بحالات كوفيد لكانت هناك تحذيرات بخصوصها من طرف معهد باستور الجزائر.

من جهتها، أكدت لنا البروفيسور خلاف رشيدة، رئيسة مصلحة استعجالات الأمراض التنفسية بمستشفى إسعد حساني ببني مسوس، أن حدّة الفيروس الموسمي لهذه السنة وكثرة انتشاره راجع إلى استرجاعه لقوته وتغلبه على فيروس كورونا الذي طغى على الفيروسات التنفسية خلال السنتين الماضيتين: "لكن بعد تلاشي الفيروس التاجي عاد الفيروس الموسمي لقوته، لتبرز حدّته من خلال الانتشار الواسع الذي لاحظناه في الآونة الأخيرة"، تقول محدثتنا، مؤكدة على أنهم لم يسجلوا أي حالات خطيرة بمصلحة الاستعجالات التنفسية، تتطلب استشفاء.