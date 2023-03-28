نصائح لتفادي ظهور التجاعيد المبكرة

تعاني الكثير من النساء من ظهور التجاعيد بشكل مبكر في المنطقة حول الفم، وهي دليل على بداية مرحلة الشيخوخة الطبيعية.



وتزداد هذه التجاعيد، لتكون سبباً في ترهل الخدود؛ الأمر الذي يجعل علامات التقدم في السن تظهر بشكل أكبر مع مرور الوقت.



للحفاظ على منطقة حول الفم من ظهور التجاعيد المبكرة، يمكن تتبع النصائح التالية:



عدم استخدام مصاصات عند الشرب.

شرب الكثير من الماء لتفادي جفاف الجلد.

تقليل استهلاك الكافيين.

الابتعاد عن التدخين.

اتباع نظام غذائي صحي.

وضع واقي الشمس عند الخروج.

النوم لوقت كافٍ يومياً.

العناية بالبشرة بشكل مستمر.



يمكن كذلك اعتماد بعض تمارين شد الوجه المنزلية، من أجل تحسين مظهر البشرة والحفاظ على شبابها، وزيادة الكتل العضلية.