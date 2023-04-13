إفطار الطلبة.. وجبات "بارد وسخون"

تباينت آراء الطلبة المقيمين عبر الأحياء الجامعية، حول نوعية الوجبات المقدمة في شهر رمضان لهذا العام، وأيضا في كيفية تقديمها بالنظر إلى خصوصية هذا الشهر. ففي الوقت الذي أبدى البعض رضاه عنها، راح طلبة ببعض الإقامات يبدون تذمّرهم من عدم اهتمام مسؤولي الإقامات المتواجدين بها بخصوصية الشهر بعد تقديم وجبات باردة أجبرتهم على استعمال أجهزة تسخين (ريزيستونس) يمنع استعمالها للإفطار على الأقل بوجبات ساخنة. يحدث هذا في الوقت الذي ألزمت فيه إدارة الديوان مديري الخدمات والإقامات الجامعية، بالحضور أثناء تقديم الوجبات لضمان التكفل الحسن بهؤلاء.

المقارنة هذه السنة بين الوجبات العائلية والوجبات المقدمة عبر الأحياء الجامعية ستكون صعبة، خاصة وأن الطلبة قضوا نصف شهر رمضان مع عائلاتهم لتزامنه هذه السنة مع عطلة الربيع، فالاجتهاد كان واضحا من خلال الأحياء الجامعية أو على الأقل التي ينشر الديوان الوطني للخدمات الجامعية صورا لها، ليس في تقديم الوجبات فحسب، بل منذ التحضيرات الأولى للمناسبة قبل استقبال الطلبة بعد العطلة، حيث استبقها بصور متعددة ومتنوعة من عدة إقامات توضّح كيفية التكفل بالطلبة الأجانب في الجزائر، من خلال تنظيم موائد خاصة وأجواء عائلية احتفالية.

وهذه الطريقة واصلت إدارة الديوان العمل بها مع الطلبة الجزائريين، بتحضير وجبات تتماشى والشهر، إذ ومن خلال المعلومات التي استقتها "الخبر" من الديوان وأكدتها التنظيمات الطلابية في آرائها وتقاريرها التي تسلمنا نسخا منها، فإن مديري الأحياء الجامعية ومديري الخدمات تلقوا أوامر صارمة من الديوان بالحضور أثناء تقديم الوجبات وبوجه خاص وجبة الإفطار لضمان تقديمها في ظروف حسنة ودون إقصاء، وأيضا بطريقة ترضي الطلبة ولو بنسبة مهمة، وأيضا لضمان تأدية المهمة من قبل عمال الأحياء على أكمل وجه.

من جهتها، أجمعت التنظيمات الطلابية على وجود جرعة من التحسينات خلال هذه السنة، وهي تدخل، حسبهم، ضمن الإصلاحات التي تقررت لتحسين الخدمات المقدمة إلى الطلبة، مسجلين في السياق ذاته بعض النقائص رفعوها إلى إدارة الديوان.

الأمين العام للمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، فارس بن جغلولي، ذكر أنهم التقوا بمدير الديوان قبل عودة الطلبة واطّلعوا على الإمكانيات المادية والبشرية المرصودة للعملية، ولمسوا تغييرات في الأفق، إلا أن ما يسجل ببعض الأحياء الجامعية تبقى تصرفات معزولة من البعض ينتظرون تحسينها في قادم الأيام خاصة مع التغييرات التي طالت العديد من المديرين.

أما نائب الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر، عبد الكريم مالك، فذكر أن الاتحاد وقف ببعض الإقامات على تقديم الوجبات المحمولة قبل موعد الإفطار بمدة طويلة، الأمر الذي دفع بالطالبات بوجه خاص إلى استعمال مسخنات كهربائية هي في الأصل ممنوعة داخل الحي الجامعي وتسببت في وقت سابق في عدة حوادث، إلا أن كل شخص يرغب في تناول وجبة ساخنة بعد يوم شاق من الصيام، وهذا الوضع ببعض الإقامات دفع بعدد مهمّ من الطلبة، يضيف ممثل الطلابي الحر، إلى تفضيل مطاعم الرحمة التي يتناولون فيها، على الأقل، وجبات ساخنة، وهو ما يؤثر حتى على هذه الإقامات في حد ذاتها بأن ترمى هذه الوجبات في المزابل.

من جهتها، كشفت المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار، عن تقارير مكاتبها الولائية التي تفاوتت في التقييم من إقامة إلى أخرى، فالمكتب الولائي لسكيكدة تحدّث عن حضور مدير الإقامة ووجبات حسنة في إقامة الحدائق 1، في الوقت الذي أشار إلى غياب مدير إقامة الحدائق 4 عن تقديم الوجبات ووعد المكتب بإرسال معاناة الطالبات بهذه الإقامة بشكل مفصّل لاحقا، أما الإقامة الجامعية بالوادي فتحدّث تقريرها عن تكفل مقبول، وأعاب فقط عن استبدال وجبات بوجبات أخرى كانت مبرمجة، فيما تحدّث مكتب المنظمة في عين الدفلى عن الوجبات الباردة المحمولة التي أصبحت مصدر إزعاج، ناهيك عن غياب مدير الخدمات، حسب ذات المصدر، بشكل يومي رغم الأوامر بالحضور الإجباري. كما وقف التنظيم على مشاكل مختلفة بأحياء بن هنور فاطمة وولاي فاطمة وفلفولي العربي، عن رداءة وجبة السحور، وأحيانا أخرى تأخّر تسليم الوجبات وسوء المعاملة وغياب الأجواء الرمضانية، وهو نفس ما تحدّث عنه مكتب مستغانم الذي ندّد بإقصاء الشركاء الإجتماعيين، وهو ضرب لتعليمات إدارة ديوان الخدمات، في حين تحدثت تقارير ولايات أخرى عن إيجابيات، سواء في توفير أجواء رمضانية أو نوعية الوجبات وعلى غرار الشلف، معسكر وجيجل، وبهذا الخصوص أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية للطلبة الأحرار عن متابعتهم لتفاصيل العملية ورفع تقرير شامل لإدارة الديوان عن كل النقائص.