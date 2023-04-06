طلاء الأظافر "يسبب" الإصابة بالحساسية الخطيرة

لاحظ أطباء في بريطانيا تزايدا ملحوظا في أعداد المصابين بنوع من أنواع الحساسية الخطيرة التي يسببها بعض أنواع طلاء الأظافر.

ويبدو أن الحساسية تتفاقم أو تنشأ عندما تتسرب مادة كيميائية تسمى " الأكريليت" الموجودة في الطلاء إلى الجلد، وعندها يصاب الشخص برد فعل تحسسي مفرط من مادة " الأكريليت". وهذا خطير جدا إذ إن مادة " الأكريلت" تستخدم عادة في بعض العمليات الجراحية، مما يجعل المريض لا يستطيع الخضوع لأي عملية تستخدم فيها هذه المادة مثل استبدال المفاصل وإزالة المياه البيضاء وعلاجات الأسنان.

ويقول أطباء الأمراض الجلدية في بريطانيا إن المشكلة تزداد سوءاً مع تزايد استخدام أنواع رخيصة من طلاء الأظافر.